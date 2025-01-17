Привычка дремать может навредить вашему здоровью

Просыпаться утром — задача не из лёгких для многих. Но оказывается, что привычка дремать после сигнала будильника может быть связана с риском для здоровья. Учёные из Университета Нотр-Дам в США выяснили, что у тех, кто регулярно откладывает подъём, наблюдается повышенный пульс в состоянии покоя. Этот симптом может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой или даже диабет, пишет канал "Наука для всех".Исследователи предполагают, что дополнительное время в постели вызывает тревожность, которая негативно влияет на сердечный ритм. Британские коллеги из Суррейского университета добавляют, что "досыпание" сбивает биологические часы организма. Мозг получает противоречивые сигналы: он уже готов проснуться, но снова погружается в сон. В результате человек может чувствовать вялость и усталость, которые сохраняются на протяжении нескольких часов.Интересно, что шведские учёные придерживаются иной точки зрения. Они утверждают, что короткая дрёма после будильника не оказывает серьёзного вреда и даже может помочь тем, кто чувствует сонливость по утрам.Между тем, российский психолог Анжелика Полина предостерегает: такая привычка может препятствовать нормальному пробуждению и стимулировать выработку мелатонина — гормона сна, что лишь усиливает усталость.Специалисты советуют ориентироваться на собственные ощущения. Если короткий отдых после будильника не вызывает дискомфорта, в этом нет ничего страшного. Однако, если после "досыпания" вы чувствуете вялость и упадок сил, лучше сразу вставать с постели.Будьте внимательны к своему организму — возможно, именно утренний ритуал станет ключом к улучшению самочувствия.

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