Врач Карпенко рассказал, возможно ли в России заразиться птичьим гриппом

В США зафиксирован первый случай смерти человека от птичьего гриппа - заболел житель Луизианы, заразился он, как сообщается, от птиц на своем подворье. Еще в одном штате - Калифорнии - по требованию эпидемиологов власти ввели чрезвычайное положение - тут инфекция от птиц передалась к коровам, и есть риск, что от них также начнут заражаться люди. Какова угроза вспышки птичьего гриппа в нашей стране? Чем он опасен? На вопросы "Российской газеты" ответил врач-терапевт, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.Откуда взялся птичий грипп и насколько он опасен для человека?Дмитрий Карпенко: Все вирусы гриппа имеют естественные природные резервуары - это разные виды птиц, включая и перелетных, которые могут переносить патоген на огромные расстояния. Соответственно, некоторые "птичьи" вирусы поражают и человека, и у него возникает заболевание, которое мы называем гриппом.Есть два типа вирусов гриппа: А и Б, штаммы, как мы их называем. Эти варианты различаются по наличию двух типов токсинов: это нейраминидаза (N) и гемагглютинин (H). Соответственно, штаммы вируса гриппа называются по типу этих токсинов: H5N1, H3N2, H7N5 и так далее. Вот таким вот образом, собственно, формируется антигенная структура гриппа, и между разными штаммами есть отличия.Какие отличия?Дмитрий Карпенко: Безусловно, все вирусы гриппа имеют разную способность заражать. При этом есть вирусы гриппа, которые циркулируют только внутри популяции птиц и не передаются человеку. Такие вирусы вызывают падеж птицы, и это, безусловно, большая угроза для домашней птицы, которая разводится промышленным способом для питания. В основном это птицефермы, где разводят кур, индеек и уток.И основная проблема именно птичьего гриппа, тех штаммов, которые обладают высокой летальностью, - это как раз падеж птицы на этих фермах.Как люди, контактировавшие с птицей, заражаются вирусом?Дмитрий Карпенко: Первый задокументированный случай передачи вируса птичьего гриппа от птицы к человеку был зафиксирован в 1996 году. А первый доказанный случай заражения с передачей инфекции от человека к человеку был задокументирован в 2006 году. И с тех пор примерно каждые 5-7 лет возникают вспышки птичьего гриппа, которые в большинстве случаев ограничиваются популяцией птиц и не приводят к заражению человека.В последние годы заболеваемость "птичьими" штаммами гриппа растет, и особенность этого варианта гриппа - вирус вызывает тяжелое течение заболевания, с высокой летальностью.И тревожно то, что в последнее время действительно появляются сообщения о том, что все больше вероятность заражения людей. Например, если мы говорили об одном случае заражения в 2006 году, то в более поздние годы были случаи, когда заболевали одномоментно 18, 30 человек - непосредственно от птицы. В основном это были работники, которые контактировали с больной птицей либо участвовали в ликвидации вспышек: забивали ее, соответственно имели контакт с ней и таким образом заражались.Но в людской популяции вирус долгое время не распространялся. Были зафиксированы буквально единичные такие случаи. Хотя один из первых таких случаев, когда было заражение от человека к человеку, произошел в 2006 году - это был работник птицефермы. Сам он заболел, заразившись от птицы, и заразил свою супругу, которая с птицей не контактировала.При этом заразиться можно не только при непосредственном контакте с больной птицей, но и при употреблении в пищу, например, птичьего мяса.Здесь речь идет о сыром мясе. Термическая обработка, например, варка, полностью убивает вирус. При этом замораживание, к сожалению, вирус не уничтожает даже при длительном воздействии низких температур. Если замороженное мясо птицы, которое инфицировано птичьим гриппом, будет недостаточно термически обработано, оно может стать источником инфицирования.Поэтому для профилактики инфекции при приготовлении любой птицы нужно как следует обрабатывать ее термически - проваривать, прожаривать. Это, кстати, касается и яиц.Долгое время нам объясняли, что вирус "птичьего" гриппа от человека человеку не передается, поэтому именно человеческая эпидемия маловероятна, хотя случаев массовой гибели птиц очень много. И вот теперь мы знаем о случаях, когда заражение происходило между людьми. "Виноваты" мутации?Дмитрий Карпенко: Вирус гриппа - это один из часто мутирующих вирусов, и за происходящими изменениями постоянно следят вирусологи в разных странах - потому что когда появляется новый вариант, он может обладать повышенным пандемическим риском.Случаи заражения именно теми штаммами гриппа, которые мы условно относим к "птичьему", действительно участились в Юго-Восточной Азии, США. В 2021-2022 годах были даже небольшие вспышки гриппа, вызванного этим вирусом, и в нашей стране. Но это были именно локальные вспышки, когда заболело до 50 человек, при этом все благополучно перенесли заболевание, летальных исходов не наблюдалось. Это произошло во время эпидемии птичьего гриппа среди птиц на фермах. Заразились те работники, которые контактировали с большим количеством инфицированных птиц. В таком случае вероятность заболевания возможна.Почему люди, контактировавшие с птицами, заболели? Может быть, вирус изменился и стал более агрессивным, проникая в организм человека?Дмитрий Карпенко: Это достаточно сложный вопрос, однозначного ответа на него мы не имеем. Мы знаем, что вирус мутирует. И он может приобретать с некоторыми мутациями те свойства, которые позволяют ему заражать человека.Мутация для вирусов гриппа любого штамма это в принципе нормальное состояние. Он таким образом выживает, ведь размножаются вирусы только в живом организме. А если, например, птица ранее перенесла инфекцию и выжила, она приобретает иммунитет к этому конкретному штамму.Поэтому вирусу ничего не остается, как менять свою структуру, маскироваться от иммунной системы - так возникает новый штамм, и иммунная система его не распознает, не может быстро выработать к нему защиту. На это нужно время, которое, к сожалению, проходит через заболевание. То есть человек снова заболевает, и на этот раз формируется иммунитет уже к этому новому штамму. Это непрерывная "гонка".Мы с вами можем встречаться за жизнь с огромным количеством различных вирусов и различных штаммов одного и того же вируса: иммунитет формируется к каждому конкретному патогену. Невозможно защититься от всех штаммов просто по патофизиологии, по законам работы иммунной системы.Сообщения о заражении животных в зоопарках также можно рассматривать как пример подобной ситуации с человеком: вирус мутировал и стал способен инфицировать этих животных?Дмитрий Карпенко: Да, безусловно. Мы знаем о многочисленных случаях поражения в популяции птиц, в том числе домашних, на фермах или в промышленных комплексах - курицы, индейки или утки. Были сообщения и о других животных, но эти случаи очень ограничены. Поэтому до сих пор не было подтвержденных сведений о том, что вирус попал, например, на ферму, где разводят кроликов, каких-то других животных, и вызвал там падеж.Дело в том, что это не простая история, выяснить, в чем именно причина массового заболевания: нужно провести эпидемиологическое расследование, выполнить лабораторные анализы, чтобы доказать, что конкретный случай падежа животных был связан с инфицированием именно "птичьим" штаммом. Ведь у животных немало "своих" вирусов, которые могут вызвать заболевания с похожими симптомами. Причем это может быть не только вирус, но и бактериальная инфекция.Следовательно четкую связь здесь не всегда удается достоверно проследить.Иными словами, в первый раз он мутировал, когда научился передавать болезнь людям при контакте с птицами. Теперь же он может передаваться воздушно-капельным путем?Дмитрий Карпенко: Действительно, чтобы обрести возможность передаваться от человека к человеку, вирус должен поменять свою антигенную структуру - это то, что мы называем мутациями. Такой вариант сценария как раз и является негативным. Ведь если вирус приобретет свойства, которые позволят ему легко передаваться от человека к человеку, то он сможет быстро поражать очень много людей.Это то, чего мы боимся, чем обеспокоены все страны и международные организации - это угроза новой пандемии, которую вызовет такой мутировавший штамм, который приведет не только к локальной вспышке, скажем, на производстве, в одном каком-то городе или области, но и снова захватит все страны и континенты.А что можно сказать о патогенных свойствах птичьего гриппа - насколько он опасен?Дмитрий Карпенко: Надо понимать, что не все эти вирусы вызывают тяжелые заболевания. В большинстве случаев, к счастью, нас спасает то, что те вирусы, которые попадают от птицы к человеку и потом от человека к человеку, не вызывают тяжелые заболевания. Они могут протекать с легкой или средней степенью тяжести. И пока не было летальности - недавний случай в Луизиане, о котором писали, пожалуй, первый, и эту информацию еще нужно проверять.Соответственно, пока данный вирус не несет большой угрозы. Но все не так просто, поскольку мы понимаем, что эта антигенная изменчивость никуда не исчезает, и в дальнейшем есть риск, что он станет более агрессивным и в плане заразности, и в плане тяжести течения.Главная угроза - способность вызывать, например, первичную вирусную пневмонию. Это то, что мы наблюдали при пандемии коронавирусной инфекции, которая вызывала воспаление легких без участия бактериального фактора.Чем механизм проникновения вируса птичьего вируса в организм человека отличается от передачи "обычного" гриппа?Дмитрий Карпенко: Нет, он не отличается. Заражение происходит главным образом через слизистую оболочку верхних дыхательных путей. Это респираторная инфекция.Повторю еще раз: угроза в том, что вирус, который долгое время циркулировал в популяции птиц, мутировал именно в том плане, что получил способность передаваться от птицы к человеку. А дальнейшие мутации привели к тому, что он стал передаваться от человека к человеку.Значит, мы снова на пороге пандемии, подобной COVID-19, которая началась в 2020 году?Дмитрий Карпенко: Мы всегда должны быть готовы к такому развитию ситуации. Но прогнозировать это сложно. Пока данные эпидемиологического мониторинга, проводимого, в том числе, и в нашей стране, не указывают на опасность такого развития событий, как это было при новой коронавирусной инфекции.Все вспышки, о которых упоминалось в 2021, 2022 и 2023 годах, были небольшие. Они были ограничены территориально и захватывали малое количество людей. Поэтому большого беспокойства эпидемиологи сейчас не проявляют.С того времени прошло два-три года. Возможно, он мутировал и стал агрессивнее, и этим можно объяснить первую смерть от этого гриппа в Луизиане?Дмитрий Карпенко: Возможно. Но мы это увидим, только когда будет инфекционный процесс, когда мы будем наблюдать, как будет распространяться новый штамм, какие будут его клинические проявления. Тогда мы сможем сделать выводы о его возросшей патогенности. Но пока каких-то ярких отличий не наблюдается.Сообщалось, что от 60 до 70 человек были инфицированы в результате передачи вируса от человека к человеку. О чем говорят такие данные?Дмитрий Карпенко: Подчеркну еще раз, мы говорим о предварительных данных, которые нуждаются в проверке. Разные источники из разных стран содержат разную информацию. Но обычно речь идет, действитедльно, о небольших вспышках, до 100 пациентов. И все эти вспышки удавалось быстро локализовать, поэтому можно предположить, что вирус пока не приобретает эпидемический характер.Кроме того, если верить сообщениям, абсолютное большинство заболевших перенесли инфекцию в легкой или средней степени тяжести, и на этом вспышка закончилась.Конечно, тут нужны определенные усилия специалистов. Когда возникает вспышка инфекции с потенциальной опасностью эпидемической угрозы, протокол действия всегда одинаков: проводятся противоэпидемические мероприятия, выявляются заболевшие и их контакты, эти люди изолируются, за ними ведется наблюдение в течение инкубационного периода. Это необходимо, чтобы прервать цепочку распространения инфекции. Когда все пациенты выздоровели и новых случаев не фиксируется, можно говорить, что вспышка погашена.Для обычного гриппа эта схема не актуальна, потому что инкубационный период у этой инфекции короткий, как правило занимает от нескольких часов до 1-2 дней. Но для "птичьих" штаммов он может быть длительным, до трех недель. Соответственно, даже после выявления последнего пациента с активной инфекцией еще в течение трех недель сохраняется наблюдение за контактными лицами, поскольку кто-то из этих людей может находиться в настоящее время в инкубационном периоде и не проявлять симптомов. И при этом являться источником инфекции.Если за такими людьми не следить, то кто-то из них, находясь в таком периоде, сможет заражать других людей, и вот тогда вспышка будет расти.То есть при птичьем гриппе карантин нужно соблюдать три недели, как с ковидом?Дмитрий Карпенко: Да, для большинства инфекций карантин, действительно, составляет около трех недель. Хотя само слово "карантин" происходит от слова "сорок" и раньше больных изолировали на сорок дней.Течение заболевания может отличаться у разных видов, поэтому то, как пациенты переносят данное заболевание - фиксируется. И сам вирус также исследуется - изучается его антигенность, культура, устойчивость, например, к той же самой термической обработке, замораживанию, обработке антисептическими препаратами. Все это изучается, безусловно.Кто в группе риска? Для кого этот грипп особенно опасен?Дмитрий Карпенко: Группы риска принципиально не отличаются для всех респираторных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Типичный грипп А и В, "птичьи" штаммы, "свиной" грипп - по всем ним в группу риска входят пожилые люди, дети, пациенты с хроническими заболеваниями, такими как легочные патологии, бронхиальная астма, хронический бронхит. Также больше других рискуют диабетики, те пациенты, которые не очень хорошо контролируют свое заболевание, а также больные сердечно-сосудистыми заболеваниями.Отдельная группа высокого риска - это люди с иммунодефицитами и пациенты, которые получают лечение, направленное на подавление иммунных реакций, это, например, пациенты с ревматическими заболеваниями, онкобольные, которые получают химиотерапию. Все они могут быть подвержены любой респираторной инфекции и потому должны особо беречься.Может ли повториться с "птичьим" гриппом ситуация, когда, как это было с ковидом, подавить вспышку в начале не удалось и началась пандемия?Дмитрий Карпенко: Что касается массового распространения, то санитарные службы стараются контролировать все вспышки и локализовать распространение инфекции. Пока вспышка небольшая, это не требует каких-то ограничительных мер национального характера или международного характера. То есть пока это локальные "точки", мы следим, мы понимаем, что это происходит.Но настороженность должна быть всегда. Мы с вами знаем, что периодически те инфекции, которые мы считаем условно побежденными, иногда возвращаются. Так произошло, например, с корью.Что касается гриппа, все-таки эти вирусы известны давно, законы их функционирования и эволюции, в принципе, хорошо известны. А главное, мониторинг проводится непрерывно.Так что, надеюсь, любую угрозу можно будет увидеть и подавить в зачатке.Это не то же самое, что с ковидом?Дмитрий Карпенко: Да, он более знаком и его эпидемический процесс хорошо изучен. Когда мы столкнулись с коронавирусной инфекцией, мы не до конца понимали особенности гигиенического процесса при коронавирусной инфекции, а здесь у нас есть все механизмы и производство вакцины, все те меры, которые необходимо выполнять для ограничения, для так называемой неспецифической профилактики, все это разработано, есть определенные порядки оказания помощи, стандарты лечения, которые известны, мы их можем применять, потому что специфического лечения в настоящее время у нас не существует в большинстве случаев: когда лечение симптоматическое, есть некоторые препараты, которые могут облегчать болезнь, уменьшать время ее течения.Что касается именно этого типа гриппа, то сейчас, скорее, речь идет о том, что такая обеспокоенность международных организаций привлекает ученых всего мира к необходимости быть готовыми разработать вакцину в короткие сроки. В чем состоит задача? Мы знаем, что инфекция теоретически может приобрести характер пандемии, поэтому должен быть запас ресурсов для производства вакцины. Ведь для того, чтобы производить вакцины, необходимы огромные производства, но они сейчас производят другие вакцины.Помните, как мы перестраивали производство, когда нужно было привить 70-80% населения? Сколько доз нужно было изготовить? Очень много. То есть нужен четкий алгоритм, чтобы, как только возникнет необходимость, все можно было бы реализовать в короткие сроки. Об этом сейчас и беспокоятся ученые, соответствующие национальные и международные организации.Выходит, что вакцина от гриппа, которую нам советуют делать ежегодно, не сможет защитить от птичьего гриппа?Дмитрий Карпенко: Конечно, мы готовимся к той инфекции, которая была в Азии, ждем ее весной, а осенью и зимой - в Европе. Поэтому у нас вакцина против азиатского гриппа, который будет там превалирующим, будет, как обычно, подготовлена к осени.Если возникнет какой-то новый штамм, то, конечно, против него вакцины не будет. Поэтому все усилия прилагаются к тому, чтобы быстро наработать нужное количество вакцины в короткие сроки, когда будет нужно привить огромное количество людей, избежав введения тех самых ограничительных мер, которые мы тогда просто вынуждены были ввести, потому что у нас просто не было вакцины. Вирус быстро распространялся и другого выхода, кроме как изолировать людей, тогда не было.Что может сделать каждый отдельный человек, чтобы защитить себя?Дмитрий Карпенко: В первую очередь нужно вести здоровый образ жизни, сохранять нормальную массу тела, поддерживать достаточный уровень физической активности, отказаться от вредных привычек, следить за режимом труда и отдыха. Это первый момент.Второй момент - это необходимость разнообразного питания, причем такой пищей, в которой есть продукты, богатые белком, животные продукты, например, рыба, мясные продукты. Это прекрасный вариант.И, конечно же, есть неспецифическая профилактика. То есть, если мы понимаем, что мы контактируем с пациентом, имеющим ОРВИ, то нужно использовать стандартные меры профилактики. Это мытье и обработка рук, обработка поверхности, проветривание помещения, то есть механическое удаление вирусов, чтобы они не могли попасть в наш организм.Если человек понимает, что заболел, то ему нужно остаться дома. Даже если мы чувствуем себя, условно говоря, нормально, придя на работу или в какой-то другой коллектив, мы можем заразить других людей. Среди них могут оказаться те самые пациенты из группы риска, о которых мы говорили, и они могут заболеть тяжелым заболеванием, получить осложнения.Лечение любой респираторной инфекции, особенно той, которая сопровождается лихорадкой, предполагает постельный режим. Как правило, респираторное заболевание протекает достаточно быстро, если человек соблюдает все рекомендации, если он условно здоров, не имеет хронических заболеваний, то все может пройти за три-пять, максимум семь дней.

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