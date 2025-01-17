Время против веса: режим питания помогает бороться с ожирением

Испанские ученые обнаружили, что временное ограничение приема пищи (TRE) может стать мощным инструментом в борьбе с ожирением. Исследование, охватившее 197 человек с избыточным весом и ожирением, выявило два ключевых преимущества этого подхода: снижение массы тела и улучшение метаболической регуляции.В течение 12 недель участники эксперимента придерживались средиземноморской диеты и рекомендаций по здоровому питанию. Они были разделены на четыре группы, каждая из которых следовала определенному графику приема пищи в рамках TRE. Результаты показали, что участники, использовавшие временное ограничение, теряли на 2,4–3,1 кг больше, чем те, кто питался без графика.Особенно заметным оказалось преимущество раннего начала приема пищи: участники, завтрак которых приходился на более раннее время, демонстрировали лучшее снижение подкожного жира. Кроме того, данные глюкометров подтвердили, что у таких участников уровень сахара в крови регулировался лучше, особенно в ночное время, что способствует улучшению метаболизма углеводов.Ученые считают, что отказ от еды в поздние часы позволяет организму эффективнее перерабатывать питательные вещества. Это может быть особенно полезным для стран, где проблемы лишнего веса приобрели массовый характер — например, в Испании, где с избыточным весом сталкивается более половины населения.Авторы исследования подчеркивают, что TRE хорошо переносится участниками и может стать простым и доступным способом улучшения здоровья. Однако они призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы глубже понять механизмы воздействия и возможные риски.Почему это важно?С каждым годом проблема ожирения становится все острее. Простые стратегии, такие как изменение графика питания, способны дать значительные результаты и открыть новые возможности для сохранения здоровья.

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