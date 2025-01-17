Экспресс-тесты: провизор назвал 16 видов, которые можно приобрести в аптеке

Экспресс-тесты — удобный способ быстро сделать предварительную диагностику. На что можно провериться самостоятельно, узнали у провизора, заведующего сетью аптек Дмитрия Гурова.Больше всего распространены тесты, которые позволяют определить беременность в домашних условиях. Однако существует и много других, предназначенных для выявления различных заболеваний.Экспресс-тесты, которые можно купить в аптекеОпределение беременности;Овуляции;Менопаузы;Молочницы;Подтекания околоплодных вод;Тест на алкоголь;Экспресс-тесты мочи;Тест на стрептококки, например, ангину;На грипп;На ВИЧ;На сифилис (RW);На ковид;На гепатиты (В, С);На уровень глюкозы;На кетоновые тела;Генетические тесты.«Последние — позволяют выявить индивидуальную потребность человека в витаминах и минералах», — пояснил провизор.Генетический тест продаётся в виде набора для самостоятельного сбора биологического материала — эпителия с внутренней стороны щеки — в домашних условиях. Полученные образцы необходимо отправить в лабораторию для исследования. Результаты помогают определить потребность организма в полезных веществах и узнать, как они усваиваются.Что должно быть под рукойЭксперт рекомендует пополнить домашнюю аптечку тестами на грипп и коронавирус. Женщинам фертильного возраста не помешает возможность быстро провериться на беременность и овуляцию.«Людям с сахарным диабетом важно держать дома экспресс-тест на глюкозу и кетоновые тела», — обратил внимание Дмитрий Гуров.

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