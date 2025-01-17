Экспресс-тесты: провизор назвал 16 видов, которые можно приобрести в аптеке
Больше всего распространены тесты, которые позволяют определить беременность в домашних условиях. Однако существует и много других, предназначенных для выявления различных заболеваний.
Экспресс-тесты, которые можно купить в аптеке
Определение беременности;
Овуляции;
Менопаузы;
Молочницы;
Подтекания околоплодных вод;
Тест на алкоголь;
Экспресс-тесты мочи;
Тест на стрептококки, например, ангину;
На грипп;
На ВИЧ;
На сифилис (RW);
На ковид;
На гепатиты (В, С);
На уровень глюкозы;
На кетоновые тела;
Генетические тесты.
«Последние — позволяют выявить индивидуальную потребность человека в витаминах и минералах», — пояснил провизор.
Генетический тест продаётся в виде набора для самостоятельного сбора биологического материала — эпителия с внутренней стороны щеки — в домашних условиях. Полученные образцы необходимо отправить в лабораторию для исследования. Результаты помогают определить потребность организма в полезных веществах и узнать, как они усваиваются.
Что должно быть под рукой
Эксперт рекомендует пополнить домашнюю аптечку тестами на грипп и коронавирус. Женщинам фертильного возраста не помешает возможность быстро провериться на беременность и овуляцию.
«Людям с сахарным диабетом важно держать дома экспресс-тест на глюкозу и кетоновые тела», — обратил внимание Дмитрий Гуров.
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