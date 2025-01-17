Диетолог Писарева ответила, какие продукты подходят для перекуса перед сном
Если ужин был достаточно ранним, то перед сном можно вновь почувствовать голод. Диетолог Писарева рассказала, что стойко терпеть и бороться с таким чувством не нужно, так как голод может негативно повлиять на качество сна, вызвать трудности с засыпанием. Специалист добавила, что в этом случае правильнее будет перекусить и не испытывать голодного беспокойства.
Для позднего перекуса, по словам Писаревой, следует выбирать легкие продукты, не нагружающие систему пищеварения. Диетолог ответила , какие продукты подходят для употребления перед сном.
«Например, можно приготовить омлет или перекусить небольшим количеством белкового продукта – йогуртом без сахара или творогом», - поделилась медик.
Ирина Писарева подчеркнула, что порции столь поздних угощений должны быть строго небольшими. Важно избегать любых сладких добавок – даже в виде ягод или хорошего натурального варенья.
Диетолог обратила внимание, что иногда за ощущение голода люди принимают потребность своего организма в воде. Поэтому прежде чем что-то съесть, имеет смысл выпить воды и понаблюдать, не исчезло ли желание перекусить. Очень хорошо усмиряет аппетит теплая вода.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий