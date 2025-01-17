Ученые выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана выяснили, как вирусная инфекция вызывает аутоиммунное заболевание, опровергнув давнюю теорию и открыв новый многообещающий подход к разработке методов лечения аутоиммунных заболеваний.Исследование, опубликованное в журнале Immunity, посвящено вирусу гепатита С (ВГС), которым, по оценкам, страдают около 58 миллионов человек во всем мире, и его роли в возникновении серьезного аутоиммунного заболевания, называемого криоглобулинемическим васкулитом, в 15% случаев, при котором антитела атакуют кровеносные сосуды и могут повреждать органы по всему телу.До сих пор ученые считали, что этот аутоиммунный ответ возникает из-за того, что вирусные белки имитируют собственные белки организма, заставляя иммунную систему атаковать и то, и другое. Команда Гарвана показала, что это не так — скорее, критическим триггером являются мутации в «клонированных клонах» В-клеток.«Это открытие в корне меняет наше понимание того, как инфекции могут вызывать аутоиммунные заболевания. Выявляя эти клоны-изгои, мы можем лучше понять, как на них воздействовать, что является потенциально преобразующим подходом к лечению аутоиммунных заболеваний у пациентов», - сказал соавтор исследования профессор Крис Гуднау.Используя сложные методы анализа отдельных клеток и секвенирования всего генома, исследователи проанализировали иммунные клетки в крови четырех пациентов с криоглобулинемическим васкулитом, вызванным вирусом гепатита С. Они идентифицировали специфические клоны В-клеток-мошенников, которые присутствовали в большом количестве и вырабатывали вредные аутоантитела.«Давняя теория заключается в том, что В-клетки, обученные распознавать чужеродный вирус, сбиваются с толку и вместо этого нацеливаются на тело — явление, называемое молекулярной мимикрией. Наше исследование показало, что во время хронической инфекции гепатита С антитела на поверхности вируса образуют кластер антител, который постоянно стимулирует В-клетки к мутации», — объясняет соавтор исследования Клара Янг. «Мы обнаружили, что эта постоянная мутация в конечном итоге приводит к развитию клонов-изгоев, которые вызывают криоглобулинемический васкулит».«Наше исследование показывает, что для развития аутоиммунного заболевания необходимы три типа генетических мутаций», — добавляет соавтор исследования Дэн Суан. «Две из этих мутаций обычно происходят в В-клетках, но присутствие хронических вирусных частиц, которые не могут быть очищены, создает постоянную стимуляцию. Третья мутация, связанная с развитием рака крови, происходит случайно с течением времени. Этот идеальный шторм мутаций позволяет клеткам накапливаться в достаточно больших количествах, чтобы вызвать аутоиммунное заболевание».«Это исследование открывает новые возможности для прогнозирования и предотвращения аутоиммунных осложнений», — говорит профессор Гуднау. «Понимая этот структурный механизм, мы потенциально можем разработать целевые терапии, которые не позволят этим образованиям антител вызывать аутоиммунные реакции».«Хотя мы сосредоточились на вирусе гепатита С, эти результаты имеют более широкое значение для прогнозирования и предотвращения аутоиммунных осложнений», — говорит Янг. Эти выводы актуальны и для других аутоиммунных состояний, связанных с инфекцией, таких как синдром Гийена-Барре и рассеянный склероз, которые также связаны с другими бактериальными и вирусными инфекциями.«Мутации происходят в В-клетках в ходе их нормального развития, и понимание того, как они могут вызывать аутоиммунитет, является значительным шагом вперед в нашей миссии по устранению первопричины аутоиммунных заболеваний, а не просто лечению симптомов», — говорит Суан.

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