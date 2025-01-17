NR: жирные кислоты омега-6 и омега-3 значительно уменьшают жировые отложения

Получение жирных кислот омега-6 и омега-3 из рациона, например, посредством употребления грецких орехов, может значительно снизить процент жира в организме и риск ожирения.Недавнее исследование с участием экспертов из Университета китайской медицины в Китае изучило связь между потреблением жирных кислот омега-6 и омега-3, процентом жира в организме и риском ожирения. Результаты были опубликованы в специализированном журнале Nutrition Research.Чтобы изучить влияние потребления жирных кислот омега-3 и омега-6, команда провела перекрестный анализ данных 6372 человек в возрасте от 20 до 59 лет, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания (NHANES).Исследователи сообщили, что участники, страдающие ожирением, обычно потребляли значительно меньше жирных кислот омега-6 и омега-3, чем люди, не страдающие ожирением.Многовариантные скорректированные модели также показали, что процент жира в организме был значительно ниже у участников с самым высоким потреблением жирных кислот омега-6 и омега-3.По мнению экспертов, обратная корреляция между потреблением жирных кислот омега-3 и омега-6 и процентом жира в организме обнаружена как у женщин, так и у мужчин, причем возраст не играет роли.Чтобы увеличить потребление жирных кислот омега-3, особенно рекомендуется употреблять жирную рыбу, такую как сельдь, лосось, тунец, минтай, лосось, тунец или форель. Различные растительные масла, такие как масло чиа, льняное масло или масло грецкого ореха, также содержат большое количество жирных кислот омега-3.Жирные кислоты омега-3 также можно получить из овощей, таких как шпинат, брюссельская капуста, фасоль и капуста, или различных орехов (например, миндаля или грецких орехов).Жирные кислоты омега-6 содержатся в различных растительных маслах, таких как арахисовое, подсолнечное или соевое масло, а грецкие орехи, семена подсолнечника, семена тыквы и кунжут также идеально подходят для увеличения потребления жирных кислот омега-6.Другие хорошие способы увеличить потребление жирных кислот омега-6 включают яйца, соевые бобы, тофу и авокадо.В совокупности результаты нового исследования показывают, что увеличение потребления жирных кислот омега-3 и омега-6 может помочь снизить риск развития ожирения за счет снижения процента жира в организме.Команда сообщает, что потребление жирных кислот омега-3 дает большее преимущество с точки зрения снижения жира в организме по сравнению с жирными кислотами омега-6.Как показывают независимые исследования, потребление жирных кислот омега-3, но не жирных кислот омега-6, также снижает риск метаболического синдрома.В ходе исследования было изучено влияние жирных кислот омега-3 и омега-6 на риск метаболического синдрома. Анализ 13 исследований показал, что более высокие уровни жирных кислот омега-3 в рационе или крови связаны со снижением риска метаболического синдрома на 26 процентов.Соответственно, жирные кислоты омега-3 оказываются значительно более полезными, чем жирные кислоты омега-6, с точки зрения как снижения жировых отложений, так и предотвращения метаболического синдрома.

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