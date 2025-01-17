Как отличить от простуды: врач Чернышова указала на три «стопроцентных» признака гриппа
После новогодних праздников в России происходит подъем заболеваемости гриппом, простудой и другими сезонными ОРВИ – сказывается возвращение людей на рабочие места, возобновление учебы у школьников и студентов. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как отличить грипп от простуды от ОРВИ. Она посоветовала обращать внимание на три признака.
«Вот три признака, которые сразу указывают на грипп и которые невозможно спутать с ОРВИ», - сказала Чернышова Life.ru.
Медик указала на три «стопроцентных» признака гриппа:
Крайне резкое повышение температуры до 38 градусов и больше;
Боль в мышцах, которую пациенты также описывают как ломоту;
Головная боль.
Чернышова добавила, что также при гриппе может возникать боль в глазах.
Она подчеркнула, что гриппу не свойственно начинаться с кашля или насморка- первой о нем обычно сигнализирует телесная боль и ломота.
При подозрении на грипп нужно обязательно обращаться за медицинской помощью.
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