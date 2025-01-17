Врач назвал две самые важные для мытья части тела зимой

Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник стамбульской клиники Vera Нахид Али назвал две самые важные для мытья части тела зимой.Врач заявил, что в холодное время года люди мало внимания уделяют заботе о лице и ногах. При этом недостаточный уход за ними может привести к целому ряду проблем со здоровьем, отметил он и рассказал, что делать, чтобы этого избежать.Воздействие на кожу холодного воздуха на улице и сухого в помещении провоцирует нарушение ее защитного барьера, вследствие чего на лице могут появиться покраснения и шелушения или обостриться экзема.«Закрытая обувь и толстые носки могут задерживать пот, создавая идеальную среду для грибковых инфекций», — также добавил эксперт.В первом случае Али посоветовал умываться мягким очищающим средством и использовать увлажняющий крем. Во втором порекомендовал ежедневно мыть ступни ног, чаще менять носки и тщательно просушивать обувь.

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