Эксперты называют продукты, эффективно очищающие печень

Роль печени в организме огромна. Она активно участвует в регуляции обмена веществ, но главная ее задача – детоксикация, избавление от вредных вещества, отравляющих ткани и органы. Чтобы эта очистка шла успешно, саму печень нельзя перегружать.Многие считают, что печень с выводом токсинов справляется «автоматически». Но, как и любой другой орган, она испытывает негативное влияние внешней и внутренней среды, а потому случаются сбои, а то и серьёзные проблемы. Врачи часто предупреждают об опасности алкоголя для здоровья печени, но о других рисках мы знаем меньше.НАЖБП — неалкогольная жировая болезнь печени — развивается на фоне чрезмерного увлечения субпродуктами, насыщенными жирами и сладостями. Свою отрицательную роль играет и малоподвижный образ жизни. Понятно, что исключение вредностей само по себе сыграет позитивную роль. Но есть и продукты, наличие которых в меню также поможет этому органу функционировать оптимально. Вот основные.Первый такой продукт - грецкие орехи как богатый источник омега-3 жирных кислот и антиоксидантов. Они помогают избегать воспалений и защищают печень от повреждений.Бетаин, то есть, вещество, помогающее печени обрабатывать жиры и контролировать их концентрацию, содержится в свекле. А из напитков нужно обратить внимание на зелёный чай, обладающий выраженным антиоксидантным свойством.Далее в перечне гранат, чеснок, расторопша и брюссельская капуста. Два первых продукта богаты витаминами и антиоксидантами. В брюссельской капусте много глюкозинолатов, активирующих ферменты печени, нейтрализующие токсины. А расторопша активно применялась ещё в эпоху Древней Греции и Рима, в первую очередь, именно при лечении различных заболеваний печени.

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