"Известия": в продающихся в России аромаингаляторах нашли опасные вещества

Роспотребнадзор обнаружил в онлайн-продаже запрещенные и опасные для здоровья аромаингаляторы для носа.Согласно публикации, в интернете такие товары продаются под видом медицинских приборов, сопроводительные документы для которых отсутствуют или выданы безосновательно.«Обнаружены и идентифицированы вещества третьего класса опасности, не заявленные на маркировке продукции, обладающие раздражающим действием, действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови», — заявили в ведомстве после проверки образцов продукции.Там добавили, что у аромаингаляторов не было инструкции по безопасному применению, описания на русском языке и данных об изготовителе и импортере товаров.В конце декабря виртуальные полки маркетплейсов заполнили аромаингаляторы для носа. Мини-приборы массово завозят из Китая. По словам продавцов, приборы не только помогают от заложенности носа, но и снимают сонливость, усталость, придают энергию и бодрят. На новинку подсели подростки: все больше школьников носят их в карманах и делятся ощущениями в соцсетях. Тем временем врачи бьют тревогу.

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