Ученые назвали методы, которые помогают пожилым улучшить сон и память
Традиционные методы лечения бессонницы зачастую имеют ограниченную эффективность и нередко сопровождаются побочными эффектами. В связи с этим ученые обратили внимание на альтернативные подходы, такие как тайцзи и rTMS. Тайцзи представляет собой китайскую практику, сочетающую медленные движения и глубокое дыхание, изначально разработанную как боевое искусство. Ранее было доказано, что регулярные занятия тайцзи способствуют улучшению сна и замедляют процессы старения мозга. Однако физическая нагрузка, связанная с этой практикой, может быть затруднительной для пожилых людей.
Метод rTMS основан на использовании магнитных импульсов, которые стимулируют определенные участки мозга. Его уже применяют для лечения устойчивой депрессии и изучают как возможное средство против мигреней и табачной зависимости. Хотя механизм действия rTMS до конца не ясен, считается, что он активирует менее активные области мозга, способствуя улучшению когнитивных функций.
Для оценки эффективности сочетания этих методов исследователи провели эксперимент с участием 110 пожилых людей, страдающих бессонницей и легкой деменцией. Участники были разделены на две группы. Первая группа занималась упрощенной формой тайцзи в сочетании с реальной магнитной стимуляцией, в то время как вторая группа получала фиктивную стимуляцию. Программа длилась шесть недель.
Результаты показали, что участники первой группы продемонстрировали значительное улучшение сна (на 3,1 балла по шкале оценки) и когнитивных способностей (на 1,4 балла). Кроме того, у них снизился уровень тревожности и депрессии, а также улучшилась память. Побочные эффекты были минимальны и не имели прямой связи с проводимой терапией.
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