Ученые назвали методы, которые помогают пожилым улучшить сон и память

Исследователи из Университета традиционной китайской медицины Фудань (Китай) установили, что комбинация транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS) и практики тайцзи может значительно улучшить сон и когнитивные способности у пожилых людей, страдающих бессонницей и легкими когнитивными нарушениями. В журнале Knowridge сообщается, что нарушения сна представляют собой одну из наиболее частых проблем среди людей пенсионного возраста.Традиционные методы лечения бессонницы зачастую имеют ограниченную эффективность и нередко сопровождаются побочными эффектами. В связи с этим ученые обратили внимание на альтернативные подходы, такие как тайцзи и rTMS. Тайцзи представляет собой китайскую практику, сочетающую медленные движения и глубокое дыхание, изначально разработанную как боевое искусство. Ранее было доказано, что регулярные занятия тайцзи способствуют улучшению сна и замедляют процессы старения мозга. Однако физическая нагрузка, связанная с этой практикой, может быть затруднительной для пожилых людей.Метод rTMS основан на использовании магнитных импульсов, которые стимулируют определенные участки мозга. Его уже применяют для лечения устойчивой депрессии и изучают как возможное средство против мигреней и табачной зависимости. Хотя механизм действия rTMS до конца не ясен, считается, что он активирует менее активные области мозга, способствуя улучшению когнитивных функций.Для оценки эффективности сочетания этих методов исследователи провели эксперимент с участием 110 пожилых людей, страдающих бессонницей и легкой деменцией. Участники были разделены на две группы. Первая группа занималась упрощенной формой тайцзи в сочетании с реальной магнитной стимуляцией, в то время как вторая группа получала фиктивную стимуляцию. Программа длилась шесть недель.Результаты показали, что участники первой группы продемонстрировали значительное улучшение сна (на 3,1 балла по шкале оценки) и когнитивных способностей (на 1,4 балла). Кроме того, у них снизился уровень тревожности и депрессии, а также улучшилась память. Побочные эффекты были минимальны и не имели прямой связи с проводимой терапией.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки