Отвращение к молоку может быть признаком синдрома Бернетта
Синдромом Бернетта (Burnett syndrome) называют хроническую форму молочно-щелочного синдрома. Это комплекс расстройств (гиперкальциемия, метаболический алкалоз, почечная недостаточность), возникающий в результате чрезмерного употребления солей кальция или молочных продуктов в сочетании со всасывающимися щелочами.
«В современном мире случаи молочно-щелочного синдрома регистрируются преимущественно вследствие чрезмерного неконтролируемого употребления карбоната кальция (более 4 г/сут). Особенностью формы Бернетта является распространенная внекостная кальцификация», — рассказал врач.
Опасность синдрома Бернетта связана в первую очередь с гиперкальциемией (повышением содержания кальция в крови), которое в крайних случаях может представлять прямую угрозу жизни. Другая опасность — повреждение почек, которое лишь частично обратимо и в редких случаях может потребовать временной или постоянной заместительной терапии.
«Но это состояние лечится. В ходе лечения прекращают поступление вызвавшего его препарата, обеспечивают достаточное поступление жидкости в организм, а также оказывают необходимое поддерживающее лечение в тяжелых случаях. Нормализация уровня кальция в крови происходит в сроки от нескольких дней до 6 месяцев. Все проявления синдрома исчезают, кроме повреждения почек, которое регрессирует частично», – рассказал врач.
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