Отвращение к молоку может быть признаком синдрома Бернетта

Тошнота, рвота, потеря аппетита, отвращение к молоку, головная боль, головокружение, апатия и спутанность сознания, мышечные боли, психоз, тремор, кожный зуд могут указывать на синдром Бернетта, рассказал врач высшей категории, профессор, ревматолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Евгений Жиляев.Синдромом Бернетта (Burnett syndrome) называют хроническую форму молочно-щелочного синдрома. Это комплекс расстройств (гиперкальциемия, метаболический алкалоз, почечная недостаточность), возникающий в результате чрезмерного употребления солей кальция или молочных продуктов в сочетании со всасывающимися щелочами.«В современном мире случаи молочно-щелочного синдрома регистрируются преимущественно вследствие чрезмерного неконтролируемого употребления карбоната кальция (более 4 г/сут). Особенностью формы Бернетта является распространенная внекостная кальцификация», — рассказал врач.Опасность синдрома Бернетта связана в первую очередь с гиперкальциемией (повышением содержания кальция в крови), которое в крайних случаях может представлять прямую угрозу жизни. Другая опасность — повреждение почек, которое лишь частично обратимо и в редких случаях может потребовать временной или постоянной заместительной терапии.«Но это состояние лечится. В ходе лечения прекращают поступление вызвавшего его препарата, обеспечивают достаточное поступление жидкости в организм, а также оказывают необходимое поддерживающее лечение в тяжелых случаях. Нормализация уровня кальция в крови происходит в сроки от нескольких дней до 6 месяцев. Все проявления синдрома исчезают, кроме повреждения почек, которое регрессирует частично», – рассказал врач.

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