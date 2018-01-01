Перечень жизненно важных лекарств дополнили 18 наименованиями

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖВНЛП) дополнили 18 наименованиями, в том числе препаратом для борьбы с раком костного мозга, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями."Сегодня принято решение дополнить его (перечень жизненно важных препаратов - прим. ТАСС) еще 18 наименованиями. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов, еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете", - сообщил глава правительства."Также в перечень 14 высокозатратных нозологий включен препарат, нужный для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге", - уточнил он.

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