Врач-уролог рассказал о симптомах крупных кист почек

О патологии может сигнализировать повышение артериального давления.УЗИ раз в год обязательно.Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Руслан Трушкин.«Кисты многообразны. Есть простые кисты, есть кисты осложнённые. Если у человека выявили кисту, например, диаметром 1,5–2 сантиметра, она не даёт никаких клинических проявлений, а при ультразвуковом исследовании её содержимое однородное, не надо ничего делать с этой кистой. Просто наблюдаться — делать раз в год ультразвуковое исследование, смотреть, увеличивается она или нет. Сделал УЗИ и на год забыл. А бывают кисты осложнённые. Бывают осложнения, связанные с системными ситуациями, например, если киста большого размера, она может приводить к компрессии близлежащих органов, например, сосудов. Это вызывает повышение артериального давления. Такая киста может приводить к компрессии мочеточника, и возникает нарушение уродинамики, функция почки вторично страдает. Плюс осложнения кисты могут локализоваться в самой кисте. Содержимое кисты может воспалиться, в просвет кисты может произойти кровоизлияние, а потом уже эта ситуация также осложняется воспалением. Бывают ситуации, когда есть онконастороженность, например, если при ультразвуковом исследовании выявляется, что содержимое кисты не просто однородное, а есть перегородки. При допплерографии выявляется кровоток в этих перегородках. Конечно, требуется дополнительное обследование и решение вопроса, не стоит ли уже выполнить хирургическое вмешательство».

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