Трихологом названы продукты, помогающие остановить выпадение волос

Трихолог Анфиса Лепехова посоветовала россиянам включать в повседневный рацион полезные для укрепления волос продукты.Трихологом Лепеховов были названы продукты, помогающие остановить выпадение волос. Специалист констатировала: остановить облысение можно с помощью специального режима питания. Эксперт отметила, что с этой целью в рацион включаются с следующие продукты:Богатые источники витамина В7 (биотин): пивные дрожжи, жирная рыба, постное мясо, яичные желтки, орехи, авокад;Богатые источники витамина А: печень, морковь, зеленые листовые овощи;Богатые источники витамина С: киви, черная смородина, лимон, облепиха;Богатые источники витамин Е: орехи, семечки, растительные масла.Лепехова отметила, что коррекция питания как способ борьбы с выпадением волос бывает эффективной только в некоторых случаях. Когда возникает данная проблема, помочь с ее решением может только устранение первопричинного фактора, а он не всегда заключается в особенностях питания. Провоцировать интенсивную потерю волос также могут хронический стресс, дефицит железа, гормональные нарушения, аутоиммунные патологии, другие сбои в организме – их необходимо диагностировать как можно более точно. Выполнить такую дианностику можно только обратившись к врачу и проведя необходимо исследование, выполнив определенные тесты.

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