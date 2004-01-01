Что произойдет с организмом, если пить по бутылке пива каждый день

Вы будете удивлены, когда узнаете, сколько надо пить, чтобы существенно повысить риск рака и инсульта. Спойлер: не так много, как вам могло казаться.Быть алкоголиком и уходить в запои плохо, мало кто с этим поспорит. Да и вычислить того, кто беспробудно пьет в больших количествах, довольно просто. А вот человек, который позволяет себе бутылочку пива за ужином, никому горьким пьяницей не покажется.Но как на самом деле такое количество алкоголя влияет на здоровье человека? Этот вопрос изучили специалисты Межведомственного координационного комитета по предотвращению употребления алкоголя несовершеннолетними (ICCPUD, создан в 2004 году Минздравом США по поручению конгресса). Их выводы оказались довольно любопытными и местами неожиданными.СправкаОдна порция алкоголя = 10 мл (8 г) этанола (спирта).Одна порция алкоголя содержится:в 250 мл пива 5%-й крепости; в 125-150 мл сухого вина (9-11%);в 70 мл крепленого вина (18%);в 25-30 мл крепких напитков (40%).Статистика по ракуВ отчете проанализированы данные по семи видам рака: колоректального, молочной железы, печени, полости рта, глотки, гортани и пищевода (плоскоклеточный тип рака) — и их частота среди пьющих по сравнению с трезвенниками.Выяснилось, что у пьющих риск развития нескольких видов рака в течение жизни выше, если они употребляют алкоголь, по сравнению с теми, кто не употребляет спиртное.Специалисты подсчитали: среди мужчин, которые выпивают один спиртной напиток в неделю, риск развития рака толстой кишки возрастает на 16%, а рак пищевода — на 6%.Риски были еще выше среди тех, кто позволял себе три порции спиртного в день, то есть больше одной бутылочки пива: в этой группе вероятность столкнуться с раком пищевода повышалась в три раза.У женщин, которые пили по бокалу спиртного в неделю, риск развития рака глотки, рака пищевода, рака гортани возрастал на 5%, а риск рака груди вырастал незначительно по сравнению с непьющими.Однако у дам, которые пили по три порции спиртного ежедневно, риск всех перечисленных видов рака сильно возрастал. Например, риск рака глотки увеличивался на 90%.Статистика по сердечно-сосудистым заболеваниямСуществует довольно популярное мнение, что в небольших количествах алкоголь даже полезен для сердца и сосудов. Однако отчет ICCPUD в очередной раз опроверг это заблуждение.Для исследования эксперты проанализировали данные об ишемической болезни сердца.Оказалось, что у мужчин, выпивающих два алкогольных напитка в день, «нет никакой разницы в риске» сердечных заболеваний по сравнению с непьющими. У женщин, пьющих по одной порции спиртного ежедневно, разницы в рисках специалисты также не заметили.По мнению ученых, другие факторы могут больше влиять на риск развития ишемической болезни сердца — например, ожирение, вредные пищевые привычки и малоподвижный образ жизни.К удивлению экспертов, привычка пить по одному спиртному напитку в неделю снижала риск развития инсульта на 10% и у мужчин, и у женщин. Судя по всему, это из-за способности алкоголя разжижать кровь.Но вряд ли алкоголь можно считать хорошим способом профилактики. В группе тех, кто пил по две порции спиртного ежедневно, и у мужчин, и у женщин риск инсульта возрастал на 8%.Статистика по смертностиАлкоголь однозначно не может продлить вашу жизнь. Авторы отчета выяснили, что у тех, кто пьет больше семи порций крепких напитков в неделю, риск смерти только от алкоголя составляет 1:1000. А у тех, кто пьет больше девяти порций в неделю, риск составляет 1:100.Кроме того, у пьющих возрастает риск различных травм. В нетрезвом виде человек может сделать то, на что не решился бы в обычном состоянии, и подвергнуть свое здоровье опасности.Так, у мужчин, пьющих по одному алкогольному напитку в неделю, риск непреднамеренных травм возрастал на 4%, а вероятность попасть в ДТП — на 3%. Если мужчина пьет по три порции спиртного в день, риск получить травму возрастал в три раза.У женщин привычка пить по одному спиртному напитку в неделю риски попасть в аварию не увеличивала. А вот у тех, кто пил по три порции алкоголя в день, риск получить травму возрастал на пугающие 117%.Выводы ученых«Важно отметить, что в нашем отчете установлено, что ни один уровень потребления алкоголя не является абсолютно безопасным. Результаты анализа показывают, что среди пьющих людей чем ниже уровень потребления алкоголя, тем ниже риск смертности.И наоборот, с ростом потребления алкоголя растет и риск смертности. Поэтому, когда речь идет об употреблении алкоголя, то чем меньше, тем лучше для здоровья», — заявил один из составителей отчета доктор Кевин Шилд.

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