Простуда ни при чём. Что такое сердечный кашель и почему он смертельно опасен

Кардиолог Исламова: ночной кашель может указывать на смертельную болезнь сердца. Многие из нас привыкли считать, что кашель — это всегда признак простуды или проблем с лёгкими. Но если кашель беспокоит больше двух месяцев, особенно по ночам, это может быть сигналом серьёзной болезни сердца. Почему возникает «сердечный кашель», как его отличить от обычного и что с ним делать, «Секрет фирмы» узнал у кардиолога.Что такое сердечный кашель и почему он возникаетЭто симптом, который появляется на фоне патологий сердца и сосудов. Он развивается при сердечной недостаточности, когда сердце не справляется со своей сократительной функцией.«У больного застаивается кровь в лёгких. Это приводит к скоплению жидкости в области дыхательных путей. Возникают проблемы с кровообращением. Органы и ткани недополучают кислород, что вызывает кашлевой рефлекс», — Диляра Исламова, кардиолог и терапевт медцентров «Андреевские больницы».Какие болезни провоцируют сердечный кашельИшемическая болезнь сердца;Высокое давление (артериальная гипертензия);Аритмия;Проблемы с сердечными клапанами.Как распознать сердечный кашельОтличить именно сердечный кашель нелегко. Его проявления часто напоминают другие болезни. Но характерные признаки всё же есть.«Сердечный кашель обычно сухой. Он не сопровождается выделением мокроты, хотя в некоторых случаях может выделяться слизь с кровянистыми прожилками. Симптомы чаще проявляются ночью, когда человек находится в горизонтальном положении», — Диляра Исламова, кардиолог.К другим признакам сердечного кашля кардиолог отнесла:Одышку. В положении сидя дыхание становится легче.Свистящее дыхание и хрипы. Часто сопровождаются чувством нехватки воздуха.Вздутие вен на шее и отёки. В том числе на ногах и в области брюшной полости.Общую слабость и нездоровый цвет лица.Что делать при подозрении на сердечный кашельСердечный кашель нельзя игнорировать. Врач посоветовала пройти диагностику.«Диагностика может включать электрокардиограмму (ЭКГ), эхокардиографию (УЗИ сердца), рентген грудной клетки, анализы крови», — объяснила специалист.Также врач может назначить препараты, улучшающие сократительную способность сердца, от давления и симптомов сердечной недостаточности.Все рекомендации врача важно соблюдать.«Важно контролировать уровень артериального давления, ограничивать потребление соли, следить за физической активностью», — подчеркнула Исламова.

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