Простуда ни при чём. Что такое сердечный кашель и почему он смертельно опасен
Что такое сердечный кашель и почему он возникает
Это симптом, который появляется на фоне патологий сердца и сосудов. Он развивается при сердечной недостаточности, когда сердце не справляется со своей сократительной функцией.
«У больного застаивается кровь в лёгких. Это приводит к скоплению жидкости в области дыхательных путей. Возникают проблемы с кровообращением. Органы и ткани недополучают кислород, что вызывает кашлевой рефлекс», — Диляра Исламова, кардиолог и терапевт медцентров «Андреевские больницы».
Какие болезни провоцируют сердечный кашель
Ишемическая болезнь сердца;
Высокое давление (артериальная гипертензия);
Аритмия;
Проблемы с сердечными клапанами.
Как распознать сердечный кашель
Отличить именно сердечный кашель нелегко. Его проявления часто напоминают другие болезни. Но характерные признаки всё же есть.
«Сердечный кашель обычно сухой. Он не сопровождается выделением мокроты, хотя в некоторых случаях может выделяться слизь с кровянистыми прожилками. Симптомы чаще проявляются ночью, когда человек находится в горизонтальном положении», — Диляра Исламова, кардиолог.
К другим признакам сердечного кашля кардиолог отнесла:
Одышку. В положении сидя дыхание становится легче.
Свистящее дыхание и хрипы. Часто сопровождаются чувством нехватки воздуха.
Вздутие вен на шее и отёки. В том числе на ногах и в области брюшной полости.
Общую слабость и нездоровый цвет лица.
Что делать при подозрении на сердечный кашель
Сердечный кашель нельзя игнорировать. Врач посоветовала пройти диагностику.
«Диагностика может включать электрокардиограмму (ЭКГ), эхокардиографию (УЗИ сердца), рентген грудной клетки, анализы крови», — объяснила специалист.
Также врач может назначить препараты, улучшающие сократительную способность сердца, от давления и симптомов сердечной недостаточности.
Все рекомендации врача важно соблюдать.
«Важно контролировать уровень артериального давления, ограничивать потребление соли, следить за физической активностью», — подчеркнула Исламова.
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