Неприятно, но очень важно: врач рассказал, зачем делать колоноскопию, если вам 40+

Забудьте о смущении и неловкости — ваше здоровье стоит больше, чем молчаливо переносимая тревога. Приготовьтесь узнать больше о своем кишечнике и о том, как защитить его от серьезных угроз.Откровенный разговор о колоноскопии вести сложно. Но как бы вы отнеслись к ней, если бы узнали, что процедура может спасти вам жизнь? Преувеличения здесь нет. Рак толстой кишки — распространенное и очень опасное заболевание, и симптомов у него зачастую нет. Но если обнаружить его на ранней стадии, то вылечиться можно.Колоноскопия — пусть и немного неудобная, но стандартная процедура скрининга, которая дает вам возможность взять свое здоровье под полный контроль. Кому же она показана? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Олег Полиглоттов — врач-эндоскопист высшей категории, к. м. н., заведующий эндоскопическим отделением клиники «АБИА».Особенности процедурыБлагодаря видеоэндоскопическому оборудованию нового поколения, оснащенному микрокамерой НД-разрешения, наличием световых фильтров, избирательно выделяющих необходимый для осмотра узкий спектр, во время колоноскопии квалифицированный врач может достоверно оценить мельчайшие изменения стенки кишки, вплоть до строения капилляров подслизистого слоя.Во время диагностического исследования осмотру подвергаются не только все отделы этого сложного органа, но и часть тонкой кишки, в которой нередко выявляются воспалительные изменения в виде язв и эрозий.Когда нужно делать немедленноЕсть общеизвестные показания к выполнению колоноскопии, к которым в первую очередь относится возраст старше 40-50 лет. В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 50 тысяч новых случаев колоректального рака, и, к сожалению, 70% из них диагностированы уже на поздних стадиях.В группе риска также люди с наследственной предрасположенностью — у кого есть прямые родственники с онкологическими заболеваниями или полипами желудочно-кишечного тракта.Специалисты выделяют следующий ряд клинических проявлений, требующих немедленного выполнения колоноскопии. К тревожным симптомам относятся:выделение крови из прямой кишки;патологические примеси в стуле;изменение характера стула, проявляющиеся запорами или диареей;анемия;положительный анализ кала на скрытую кровь.А вдруг это болезнь Крона?Стоит обратить внимание на многоликость симптоматики, которая далеко не всегда специфична для заболеваний желудочно-кишечного тракта, но может явиться дебютом болезни Крона. Она входит в группу воспалительных заболеваний толстой кишки, характеризующихся рецидивирующим течением, и вовлекает в воспалительный процесс все отделы желудочно-кишечного тракта, от ротовой полости до прямой кишки.Болезнь может проявиться в любом возрасте, однако основной пик заболеваемости приходится на возраст до 30 лет, причем 20% из них составляют лица моложе 20 лет и проживающие в индустриально развитых городах.Не только больК наиболее частым проявлениям болезни Крона относят боли в животе, нарушение стула, необъяснимое снижение массы тела, беспричинные эпизоды повышения температуры. Излюбленной локализацией воспалительного процесса при болезни Крона является часть тонкой кишки в месте перехода в толстый кишечник, которая доступна для рутинного эндоскопического осмотра. Основными симптомами афтозного илеита являются диарея, спазмы в животе после приема пищи, боли, вздутие. Также зачастую пациенты страдают анорексией, астенией, анемией и апатией.Изменение характера стула, проявляющееся запорами, диареей, правосторонние боли и спазмы, симулирующие приступ аппендицита, немотивированное снижение массы тела являются поводом для обращения к врачу гастроэнтерологу и выполнению колоноскопии.Причину врачи точно не знаютПоскольку заболевание носит аутоиммунный характер и специфическая причина его возникновения недостаточно ясна, то следует учитывать и внекишечные проявления этой болезни. К наиболее типичным признакам этой формы болезни Крона относят боли в крупных и мелких суставах, рецидивирующие воспаления глаз, проявляющиеся иридоциклитами и увеитами, а также поражение слизистой ротовой полости с образованием мелких язвочек и эрозий — афтозный стоматит.Профессионализм специалиста и сегодняшний уровень эндоскопического оборудования позволят вам ощутить минимальный дискомфорт, а современный уровень автоматической дезинфекции эндоскопов полностью исключает риски возможного заражения. Пройдите колоноскопию, проверьте свое здоровье и наслаждайтесь жизнью.

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