Терапевт Лишин: появление мешков под глазами может говорить о проблемах с сердцем

Врач-терапевт Лишин: при внезапном появлении мешков под глазами стоит обратиться за обследованием.Терапевт Виктор Лишин сообщил, что возникшие у человека мешки под глазами могут оказаться симптомом имеющихся проблем со здоровьем.«У некоторых людей мешки под глазами могут быть практически с рождения: это связано с анатомической особенностью и не указывает на какие-либо заболевания. Если же они появились внезапно, стоит обратиться к врачу», - заявил эксперт.Лишин уточнил, что причиной возникновения таких мешков может быть нарушенная выделительная функция почек из-за их заболевания. При таком нарушении жидкость не выводится из организма, а перераспределяется, что приводит к отекам. Отечность в случае почечного заболевания возникает на разных участках тела, но на лице она оказывается особенно заметной.Кроме того, появление мешков под глазами может говорить о проблемах с сердцем, добавил медик. В частности, такое возможно при сердечной недостаточности.«Когда функция прокачивания крови сердцем становится нарушенной, жидкость не выходит из тканей, откуда должна уходить. Она остается и вызывает отек», - пояснил Лишин в комментарии «Москве 24».До этого эндокринолог Екатерина Девицкая рассказала, что фактором отечности на лице могут быть проблемы с щитовидной железой и печенью, а также гормональные нарушения.

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