Затяжной насморк: почему он не проходит и как с ним бороться

Вряд ли найдется человек, который никогда не страдал от насморка. Обычно к этой болезни относятся несерьезно — «покапаю капли и пройдет». Но настоящей проблемой это становится, когда обычный насморк перетекает в затяжной и не поддается лечению привычными средствами. Как вылечить эту болезнь и что делать, чтобы это неприятное состояние не затянулось, нам рассказал врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог Михаил Мурзов.Почему появляется насморкЧасто насморк появляется из-за сухого воздуха, слизистая носа пересыхает и становится уязвимой для вирусов и бактерий.Наш эксперт: «Сам организм дополнительно пытается увлажнить слизистую, используя такие функции верхних дыхательных путей, как увлажнение и согревание воздуха. При включении отопления в помещениях понижается влажность воздуха, поэтому рекомендуется измерить этот уровень в доме или в офисе — показатель влажности должен быть не менее 45%».Если же влажность воздуха ниже минимальных значений, можно использовать увлажнители, поставить рядом с батареями емкости с водой или положить на них влажные полотенца.По словам терапевта, существуют и другие факторы раздражения слизистой носа. К ним относятся резкие запахи, острые и пряные продукты — например, горчица или хрен, запах табака.Почему насморк становится затяжнымДля начала важно выяснить причину, по которой вы никак не можете вылечить заложенность носа. Их несколько:Вирусные инфекции. Обычная простуда может затянуться, если вирус не был полностью нейтрализован.Аллергический ринит. Аллергия на пыльцу, пыль, шерсть животных или другие аллергены может вызывать постоянный насморк.Синусит. Воспаление синусов может привести к длительному насморку, сопровождающемуся болью в области лица и головной болью.Хронические заболевания. Хронический ринит или другие заболевания дыхательных путей могут вызывать затяжной насморк.Полипы в носу. Носовые полипы могут блокировать дыхательные пути и вызывать хронические симптомы.Если насморк длится более 10 дней и сопровождается другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Обратите внимание на эти признаки:появление головных болей, усиливающиеся при наклоне головы,обильные выделениях зеленого цвета из носа,выраженное повышение температуры.«При затяжном насморке в первую очередь нужно выявить причину, обратившись к ЛОР-врачу для исключения острой патологии и планирования правильного лечения. Это особенно важно при сохранении проблемы более 10 дней и ухудшении самочувствия», — рассказал наш эксперт.Как лечить затяжной насморкС хроническим насморком справиться можно. Конечно, лечение зависит от причины болезни, но если у вас нет серьезных диагнозов, таких как аллергия, вот что советует делать наш эксперт.Необходимо стабилизировать влажность воздуха до нормальных показателей (не менее 45%).Аккуратно промывать нос слабыми солевыми растворами или делать ингаляцию щелочной минеральной водой («Ессентуки №17» или «Боржоми»).Провести физиотерапевтическое лечение по рекомендации врача.Избегать раздражителей, таких как табачный дым, пыль, химикаты.Поддерживать иммунитет. Важно правильно питаться, вести активный образ жизни, но и не забывать отдыхать.При этом специалист советует воздержаться от сосудосуживающих препаратов.«Они имеют краткосрочный эффект, а впоследствии продукты их обмена вызывают отек слизистой носа. Бесконтрольное применение таких капель может привести к повышению или, наоборот, падению артериального давления. А для детей такая практика зачастую заканчивается в реанимационных отделениях», — предупреждает врач.

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