Затяжной насморк: почему он не проходит и как с ним бороться
Почему появляется насморк
Часто насморк появляется из-за сухого воздуха, слизистая носа пересыхает и становится уязвимой для вирусов и бактерий.
Наш эксперт: «Сам организм дополнительно пытается увлажнить слизистую, используя такие функции верхних дыхательных путей, как увлажнение и согревание воздуха. При включении отопления в помещениях понижается влажность воздуха, поэтому рекомендуется измерить этот уровень в доме или в офисе — показатель влажности должен быть не менее 45%».
Если же влажность воздуха ниже минимальных значений, можно использовать увлажнители, поставить рядом с батареями емкости с водой или положить на них влажные полотенца.
По словам терапевта, существуют и другие факторы раздражения слизистой носа. К ним относятся резкие запахи, острые и пряные продукты — например, горчица или хрен, запах табака.
Почему насморк становится затяжным
Для начала важно выяснить причину, по которой вы никак не можете вылечить заложенность носа. Их несколько:
Вирусные инфекции. Обычная простуда может затянуться, если вирус не был полностью нейтрализован.
Аллергический ринит. Аллергия на пыльцу, пыль, шерсть животных или другие аллергены может вызывать постоянный насморк.
Синусит. Воспаление синусов может привести к длительному насморку, сопровождающемуся болью в области лица и головной болью.
Хронические заболевания. Хронический ринит или другие заболевания дыхательных путей могут вызывать затяжной насморк.
Полипы в носу. Носовые полипы могут блокировать дыхательные пути и вызывать хронические симптомы.
Если насморк длится более 10 дней и сопровождается другими симптомами, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения. Обратите внимание на эти признаки:
появление головных болей, усиливающиеся при наклоне головы,
обильные выделениях зеленого цвета из носа,
выраженное повышение температуры.
«При затяжном насморке в первую очередь нужно выявить причину, обратившись к ЛОР-врачу для исключения острой патологии и планирования правильного лечения. Это особенно важно при сохранении проблемы более 10 дней и ухудшении самочувствия», — рассказал наш эксперт.
Как лечить затяжной насморк
С хроническим насморком справиться можно. Конечно, лечение зависит от причины болезни, но если у вас нет серьезных диагнозов, таких как аллергия, вот что советует делать наш эксперт.
Необходимо стабилизировать влажность воздуха до нормальных показателей (не менее 45%).
Аккуратно промывать нос слабыми солевыми растворами или делать ингаляцию щелочной минеральной водой («Ессентуки №17» или «Боржоми»).
Провести физиотерапевтическое лечение по рекомендации врача.
Избегать раздражителей, таких как табачный дым, пыль, химикаты.
Поддерживать иммунитет. Важно правильно питаться, вести активный образ жизни, но и не забывать отдыхать.
При этом специалист советует воздержаться от сосудосуживающих препаратов.
«Они имеют краткосрочный эффект, а впоследствии продукты их обмена вызывают отек слизистой носа. Бесконтрольное применение таких капель может привести к повышению или, наоборот, падению артериального давления. А для детей такая практика зачастую заканчивается в реанимационных отделениях», — предупреждает врач.
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