Врач Гадзиян назвал малоизвестный признак рака предстательной железы

Онкоуролог Марк Гадзиян: мужчинам ближе к 50 годам нужно обязательно проверять состояние простаты.Врач Гадзиян призвал мужчин возрастом около 50 лет обращать пристальное внимание на симптомы, говорящие о нездоровой предстательной железе, а также посещать специалистов и проверяться, чтобы исключить возможный рак. В качестве примера, подтверждающего важность таких проверок, медик поделился в Telegram-канале случаем из своей практики.Гадзиян рассказал, что к нему на прием пришел 49-летний мужчина, которого убедила пойти к онкологу жена. Этому пациенту в течение нескольких месяцев лечили простатит. Его основная жалоба была связана с частыми позывами к мочеиспусканию и болями, о которых обычно стараются не рассказывать.Поинтересовавшись выполненными анализами, Гадзиян обратил внимание на показатели ПСА – простат-специфического антигена, считающегося маркером рака простаты.«У пациента ПСА крови был год назад 2.3 нг/мл, а затем резко вырос до 5 нг/мл», - сообщил врач.Гадзиян назвал малоизвестным признаком рака предстательной железы ПСА на уровне 2.5 нг/мл.«Не все знают, но уровень 2.5 нг/мл уже критичен в таких случаях», - сказал об этом он.Своему пациенту врач назначил МРТ таза с контрастом, и при проведении этой процедуры были выявлены «участки с сомнительными данными». Выполненная затем биопсия подтвердила предположение уролога об имеющейся опухоли – это был рак предстательной железы.Марк Гадзиян подчеркнул, что выявление такого рака на ранней стадии позволяет успешно проводить лечение. Мужчине была выполнена операция, все обошлось без побочных эффектов и осложнений. Спустя два месяца показатели ПСА составили 0 НГ/мл.

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