В РФ заболеваемость ОРВИ за неделю выросла более чем на 29%
"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей - зарегистрировано 572,9 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30 % и более по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа продолжается, с преобладанием вирусов свиного гриппа А (H1N1)pdm09. Также по итогам третьей недели 2025 года специалистами зарегистрировано 9,6 тыс. COVID-19, что на 2,8% выше, чем на прошлой неделе.
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