Мнение врача: хлеб можно есть ежедневно без риска для фигуры

Врач-эндокринолог Вероника Неудахина рассказала, сколько хлеба можно без опасений съедать каждый день, и с чем его лучше сочетать.Хлеб можно есть ежедневно без риска для фигуры, при соблюдении здорового в целом рациона он не способствует набору массы тела, об этом врач Неудахина рассказала в беседе . Врач отметила, что преставление о хлебе как о продукте, от которого толстеют, – это распространенный миф.Неудахина обратила внимание, что хлебу присущ ряд полезных для здоровья свойств.Хлеб содержит нужные организму сложные углеводы и обеспечивает его энергией, позволяющей не ощущать усталость в течение дня:Хлеб богат витаминами группы В (B1, B2, B6), которые необходимы для нормального функционирования нервной системы;Хлеб содержит магний и железо, укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы.Медик уточнила, что хлеб, который можно есть ежедневно без риска для фигуры, не должен содержать сахар. Также эксперт поделилась мнением о том, в каком количестве можно употреблять данный продукт.«Чтобы хлеб приносил максимальную пользу, нужно выбирать варианты с минимальным количеством добавок, без сахара и искусственных усилителей вкуса. Без риска для фигуры допустимо съедать два стандартных куска хлеба в сутки. Особенно полезно сочетать его с творогом, яйцами, рыбой, мясом и овощами», - сказала Вероника Неудахина.Совет специалиста. Покупая хлеб, нужно изучать его состав – на первом месте в списке ингредиентов должна стоять цельнозерновая мука. Именно такой цельнозерновой хлеб обладает вышеперечисленными достоинствами и рекомендуется к употреблению диетологами. Если хлеб называется цельнозерновым, но такая мука в составе находится не на первом месте, значит, его производители лукавят.До этого врач-диетолог Юлия Чехонина заявила, что при правильном употреблении полезным для здоровья может быть даже хлеб из белой муки высшего сорта.

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