Исследование выявило тяжелые металлы в протеиновых порошках

Американские эксперты из проекта Clean Label провели масштабное исследование популярных протеиновых порошков и обнаружили в них тревожный уровень токсичных тяжелых металлов.Согласно сайту проекта, в рамках исследования было протестировано 160 образцов от 70 различных брендов, и результаты оказались шокирующими: 47% образцов содержали свинец выше допустимых норм, а в 21% случаев его концентрация превышала безопасные показатели более чем в два раза.Особенно настораживают результаты по растительным протеинам из сои, риса и гороха — в них уровень свинца оказался почти втрое выше, чем в порошках на основе молочной сыворотки. Органические продукты также не оправдали ожиданий: в них содержание свинца оказалось в три раза выше, а кадмия — в два раза больше по сравнению с неорганическими аналогами.Наибольшую опасность, по данным исследования, представляют протеиновые порошки со вкусом шоколада — содержание свинца в них превышает допустимые нормы в четыре раза, а уровень кадмия может быть выше в 110 раз по сравнению с ванильными порошками. Это связано с природной способностью растений поглощать тяжелые металлы из окружающей среды, а также с особенностями темного шоколада, который склонен к накоплению токсичных элементов.Исследователи рекомендуют потребителям быть внимательными при выборе спортивного питания и отдавать предпочтение порошкам со вкусом ванили, изготовленным из гороха, молочной сыворотки или яиц, которые показали наименьшие показатели содержания вредных веществ.

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