Установлено, что физическая форма важнее веса в борьбе за долголетие

Физическая форма играет определяющую роль в вопросах долголетия и здоровья сердечно-сосудистой системы, превосходя по значимости показатели веса. Исследование, опубликованное учёными Университета Вирджинии, предоставило убедительные доказательства того, что активный образ жизни может нивелировать риски, связанные с избыточной массой тела.Масштабный анализ, охвативший около 400 000 участников, проводился под руководством кардиолога-физиолога Сиддхартхи Ангади. Команда исследователей тщательно изучила взаимосвязь между физической подготовкой, индексом массы тела и показателями смертности среди различных групп населения.Результаты исследования показали неожиданную закономерность: люди с избыточным весом или ожирением, но поддерживающие хорошую физическую форму, демонстрировали такие же показатели продолжительности жизни, как и физически активные люди с нормальным весом. При этом независимо от массы тела, участники с низким уровнем физической подготовки и сниженным показателем VO2 max имели в 2-3 раза более высокий риск смертности от различных причин.Полученные данные существенно меняют представление о приоритетах в поддержании здоровья: развитие выносливости и улучшение показателя VO2 max могут иметь большее значение для увеличения продолжительности жизни, чем стремление достичь идеального веса.

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