Иммунолог Болибок: в России начался рост заболеваемости ОРВИ, включая свиной грипп

Иммунолог Болибок сообщил, что главными заболеваниями сезона станут свиной грипп, коронавирус и метапневмовирус.В России начался рост заболеваемости ОРВИ, об этом заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Эксперт констатировал, что после новогодних праздников эпидемиологи зафиксировали подъем заболеваемости этими инфекциями на 30%.Владимир БолибокВладимир БолибокЗдоровьеиммунологВ разговоре с Тульской службой новостей Болибок назвал главенствующие вирусы в начавшемся эпидемиологическом сезоне.Грипп. Прогнозируется, что с января по март произойдет ежегодная эпидемия гриппа, отметил иммунолог. По словам Болибока, преобладать в этот раз будет свиной грипп (штамм H1N1). Впервые он вызвал массовую заболеваемость, сопоставимую с эпидемией, в 2009 году.«Иммунная система людей, которые тогда переболели свиным гриппом, уже забыла этот штамм, из-за чего они будут болеть так же тяжело, как раньше. К тому же, у нас за годы пандемии появились дети, которые вообще ни разу не сталкивались с гриппом. То есть, их иммунная система не знает про этот вирус. Как они будут реагировать на этот достаточно агрессивный штамм – сказать сложно», - предупредил Владимир Болибок.Ковид. Эпидемиолог подчеркнул, что коронавирусная инфекция не исчезла, и люди по-прежнему заболевают COVID-19. В России преобладает штамм «Омикрон», который проявляется как типичная ОРВИ. Врач заметил, что наибольшую опасность при заболевании ковидом представляют возможные осложнения, риск которых является особенно высоким для пожилых людей, обладателей слабого иммунитета. К таким осложнениям относятся пневмония или «постковидный синдром», который может возникнуть через 2-3 недели после основного заболевания.Метапневмовирус. СМИ уже информировали, что в текущем сезоне возросло число случаев заражения им. Но иммунолог Болибок пояснил, что метапневмовирус отнюдь не что-то новое, он активизируется каждый год. Часть тех заболеваний, которые привычно называют «простудой», вызываются именно им.Опасность метапневмовируса в том, что у людей с ослабленным иммунитетом при инфицировании им возникают воспаление нижних дыхательных путей, ведущее к бронхитам и пневмонии, которые не поддаются лечению в домашних условиях

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