Неочевидные последствия неправильного прикуса

Правильный прикус играет важную роль не только в эстетике улыбки, но и в общем состоянии здоровья. Нарушения могут привести к целому ряду проблем, которые затрагивают не только зубы, но и другие системы организма. Стоматолог Виктория Радько рассказала , как неправильное положение зубов может стать причиной головных болей, проблем с пищеварением, нарушений сна и даже привести к появлению преждевременных признаков старения.Регулярные головные болиНарушения в работе височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) часто становятся причиной головных болей. Это связано с перенапряжением жевательных мышц, воспалением сустава и раздражением нервных окончаний. Проблемы с челюстями могут нарушать кровообращение и вызывать компрессию нервов в шейной области, что усиливает болевые ощущения.Нарушения пищеваренияПравильное жевание играет важную роль в процессе пищеварения: оно помогает механически измельчить пищу на более мелкие части, облегчая последующую ферментативную обработку. Когда челюсти не смыкаются должным образом, зубы не могут эффективно измельчать пищу.Апноэ снаНарушения прикуса могут повлиять на развитие синдрома обструктивного апноэ (СОАС), когда дыхательные пути частично или полностью закрываются во время сна. Пациенты с тяжелыми нарушениями прикуса более склонны к развитию апноэ, а следовательно – к утренней усталости и общему ухудшению самочувствия.Хронический гайморит и фарингитОткрытый прикус, при котором верхние и нижние зубы не смыкаются должным образом, приводит к развитию дыхания через рот. Впоследствии это может быть связано с хроническими заболеваниям верхних дыхательных путей, такими как ринит, фарингит и гайморит.Преждевременные признаки старенияС возрастом зубы подвергаются естественному износу, однако если у человека есть проблемы с прикусом или бруксизм (непроизвольный скрежет зубами), этот процесс ускоряется. Изношенные зубы выглядят укороченными, их контур становится неровным. Износ зубов приводит к уменьшению высоты нижней трети лица, что делает носогубные складки более заметными – визуально они могут придавать лицу более зрелый и усталый вид.У людей с дистальным прикусом угол челюсти, который часто называют “углом молодости”, обычно сглажен. В таком случае между шеей и подбородком почти не заметен переход, что приводит к образованию второго подбородка и “расплыванию” овала лица, даже при отсутствии лишнего весаСвоевременное обращение к ортодонту и последующее лечение помогают предотвратить негативные последствия. После коррекции прикуса пациенты отмечают улучшение и общего самочувствия, и внешнего вида. Особенно если проблемы были заметно выражены.

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