Ночная потливость может оказаться признаком рака и других опасных болезней

Внезапно возникающая ночная потливость иногда сигнализирует о развитии рака, поэтому при ее появлении следует обращаться к врачу.Многие люди не обращают внимания на неожиданно появляющуюся у них ночную потливости, хотя она может оказаться признаком разных видов рака и других опасных болезней. Об этом пишет издание Coventry Telegraph, ссылаясь на предостережение врачей из медицинского сообщества MrDr_HQ.«При появлении постоянной потливости во сне важно как можно скорее пройти обследование, поскольку оно может указывать на рак, в том числе рак крови», - рассказали медики.Кроме того, они обратили внимание, что сильное потоотделение ночью может сигнализировать о гормональных нарушениях. Другие возможные патологические причины пота, с избытком выделяемого телом во сне, – это угрожающие жизни болезни, туберкулез и волчанка.Специалист подчеркивают, что ночная потливость может быть следствием очень широкого ряда факторов, включая возрастные изменения с организмом, прием лекарств, психических проблем. В их списке врачи выделяют тревожность, менопаузу, прием антидепрессантов, снижение сахара в крови. Именно для того, чтобы установить истинную причину такого потоотделения и нужно обращаться к специалистам, которые выполнят для этого необходимую диагностику.До этого врач-эндокринолог Александр Юрочкин рассказал, что если при повторяющейся ночной потливости и человек не может объяснить ее причину, ему следует обратиться к терапевту. Таким симптомом может проявляться серьезное отклонение – например нарушение обмена веществ, аутоиммунное заболевание, заболевание сердца.

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