Тревожный признак: необычный цвет стула может предупреждать о раке кишечника

Существует множество причин, по которым может измениться цвет стула, — от употребления определённых продуктов до серьёзных болезней, таких как рак кишечникаОдним из симптомов рака кишечника может быть кровь в стуле. В результате фекалии могут окраситься в чёрный цвет.«Кровь из верхних отделов кишечника не выглядит ярко-красной. Она становится тёмно-красной или чёрной, из-за чего ваши испражнения могут выглядеть как смола. Этот тип кровотечения может быть признаком рака в более высоких отделах кишечника».Также на рак кишечника могут указывать необъяснимая потеря веса, усталость, одышка, боль в животе или заднем проходе, напряжение в анусе (как будто требуется дефекация). При обнаружении этих симптомов нужно как можно скорее обратиться к врачу.

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