Россиянам назвали неочевидные проявления сахарного диабета

Такое опасное заболевание как сахарный диабет может «заявлять» о себе нетипичными симптомами.Врач-эндокринолог Анна Невольникова назвала россиянам неочевидные проявления сахарного диабета. По словам медика, одним из таких признаков заболевания является потемнение кожи в некоторых областях тела.«Если человек видит у себя потемнение кожи вокруг шеи, в складках тела, подмышечных впадинах, паховой области, то это могут быть симптомы, указывающие на диабет», - уточнила Невольникова в комментарии РИА Новости.Кроме того, неочевидным проявлением сахарного диабета могут быт частые дрожжевые инфекции, добавила она.Другое необычное проявление заболевания – это запах ацетона изо рта, не связанный с голоданием.До этого врач-эндокринолог Алия Насыртдинова рассказала, как проявляется диабет первого типа и диабет второго типа. Общими для них признаками является учащенное мочеиспускание, сильная жажда, повышенный аппетит, постоянная усталость, размытое зрение, плохое заживление повреждений кожи.Как проявляется диабет 1 типа. Для него характерны колебания веса – быстрый набор или, наоборот, его потеря. Другим его симптомом является кетоз – процесс, при котором организм использует жировые клетки для производства энергии (при этом ощущаются тошнота, боли в животе, неприятный запах изо рта).Как проявляется диабет 2 типа. В его случаях может возникать проблема кожного зуда или частых инфекций – грибковых поражений, молочницы, инфекции мочевых путей.

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