Яблоко, груша или банан? Люди с таким типом фигуры имеют повышенный риск рака кишечника

Кроме того, они больше склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.Яблоко, груша или банан — какой вы фрукт? Вопрос не из глупого теста. Людей разделили на фрукты в зависимости от их типов фигуры.«Груши» могут похвастаться пышными бедрами. У «бананов» фигура прямоугольника — талия выражена слабо. «Яблочные» люди имеют большие плечи и выдающуюся грудь, талия у них широкая, а таз узкий. Еще есть «песочные часы» — предмет зависти многих, когда грудь и бедра пышные, а талия узкая.То, какой будет фигура у человека, зависит от сочетания генетики, структуры костей, гормонов и образа жизни. Знать свой тип полезно не только для того, чтобы выбирать правильную одежду. Исследования показали, что люди с определенным видом фигуры больше подвержены различным болезням, чем другие «фрукты».Так, ученые из Международного агентства по изучению рака выяснили: у обладателей яблочных фигур вероятность развития рака толстой кишки увеличивается на 12% по сравнению с теми, кто имеет форму груши. Причина в том, что у «груш» жир в первую очередь откладывается на бедрах, а у «яблок» — на животе.«Мы обнаружили, что как общая тучная форма тела, так и с центральным ожирением форма тела были положительно связаны с общим риском колоректального рака и его подвидами (рак толстой кишки, дистальный отдел толстой кишки, проксимальный отдел толстой кишки и рак прямой кишки)», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advance.При этом у женщин-яблок вероятность заболевания оказалась на 18% выше, чем у мужчин с таким же типом фигуры.Кстати, нередко бывает, что люди с нормальным ИМТ имеют лишний жир в области живота, что делает их более уязвимыми перед раком кишечника. Поэтому авторы исследования подчеркивают: чтобы оценить риски, нужно в первую очередь смотреть не на соотношение массы тела и роста, а на разницу объема талии и бедер.Но рак кишечника — не единственная угроза. Другие исследования показали, что избыток жира на животе связан с повышенным риском рака матки, желчного пузыря, почек, печени и груди.Еще одно преимущество «груш» перед «яблоками» — более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что обладательницы пышных бедер на 40% реже страдают от болезней сердца, чем женщины с животиком.Скопление жира на талии называется абдоминальным ожирением. Оно опасно тем, что в конечном счете начинает влиять на работу внутренних органов. Так, ожирение сердца в дальнейшем приводит к сердечной недостаточности. А печень, чьи клетки постепенно замещаются жиром, перестает работать.Кроме того, при ожирении в области живота печень увеличивает выработку фермента под названием DPP4. Этот фермент помогает активировать воспалительные клетки, повышая риск развития инсулинорезистентности и диабета второго типа, говорится в исследовании Медицинского центра Колумбийского университета имени Ирвинга. А значит, люди с «яблочными» фигурами больше подвержены диабету.

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