Мнение врача: вино и пиво могут быть полезными из-за пребиотического эффекта

По словам специалиста, правильное употребление этих напитков поддерживает здоровье кишечной микрофлоры.Вино и пиво могут быть полезными из-за своего пребиотического эффекта, мнением об этом поделилась врач-гастроэнтеролог Александра Ковалева.«Оздоровляющий эффект создает не сам алкоголь, а субстраты, полученные из растительного сырья, используемого для приготовления напитков», - уточнила медик в комментарии «Газете.Ru».Врач Ковалева отметила, что пребиотическим эффектом обладают полифенолы, содержащиеся во многих растениях. Красный виноград,, солод и хмель (используемые при изготовлении вина и пива) отличаются особенно высоким содержанием этих веществ. Поэтому пиво и вино тоже относятся к пребиотикамМедик обратила внимание, что пребиотики часто называют пищей для полезных кишечных бактерий. При их расщеплении микробиотой кишечника выделяются компоненты, который поддерживают активность хорошей кишечной микрофлоры. В конечном итоге это положительно сказывается на иммунитете, общем здоровье человека.В то же время, напомнила Ковалева, пиво и вино содержат этанол, который при расщеплении образует канцероген ацетальдегид. Полезными эти напитки могут быть строго при условии их употребления в минимальном количестве.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки