Ученый предупредил об угрозе массового заражения оспой обезьян

Небольшие отклонения в структуре оспы обезьян на генетическом уровне могут привести к тому, что вирус начнет массово передаваться воздушно-капельным путем, заявил академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в таком случае мир фактически столкнется с аналогом черной оспы. Вирус уже начал распространяться от человека к человеку, предупредил эксперт.А так как в последнее время оспа обезьян демонстрирует нам колоссальную изменчивость по своим свойствам, она начала контактно распространяться среди людей, а не только от животных к людям, это говорит о том, что она мутирует и в результате этого повышает свою вирулентность (способность вызывать заболевание или гибель организма. — NEWS.ru), — отметил Гинцбург.По мнению ученого, против оспы обезьян необходимо разработать генно-инженерную вакцину. Все предыдущие вакцинные препараты, как правило, вызывают серьезные побочные реакции, уточнил эксперт.Вирусолог Сергей Нетесов отметил, что способность передаваться респираторным путем обнаружили у оспы обезьян из Центральной Африки. Эксперт уточнил, что этот вирус способен быстро эволюционировать.

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