Эксперт: высокое содержание антибиотиков в курятине – это миф

Нутрициолог, юрист по работе с пищевой продукцией Ксения Яковенко рассказала, присутствуют ли на самом деле антибиотики в продукции животноводства.Высокое содержание антибиотиков в курятине – это миф, сообщила Яковенко, комментируя использование данных препаратов в продуктах питания. Известно, что антибиотики широко используются в сельском хозяйстве и животноводческой отрасли. Многие считают, что их много в курином мясе. Но эксперт подчеркнула, что применение антибиотиков находится под строгим контролем.«Использование этих препаратов строго контролируется законодательством. Иногда антибиотики все же могут встречаться в курице и индейке, а также в говядине, молоке и твороге. Но это скорее исключение, чем правило», -констатировала Яковенко.Эксперт объяснила, что следы антибиотиков в продуктах могут присутствовать в тех случаях, когда нарушается контроль производства, или когда организм животного в силу индивидуальных особенностей слишком долго выводит лекарственные препараты.«Например, у фермера одна корова заболела, и были использованы антибиотики. Выжидают положенные по правилам десять дней, и молоко готово к отправке. Но если антибиотики у животного не захотели выйти в срок, из переработанного молока они могут попасть в сыр, творог или йогурты», - рассказала об этом Яковенко порталу «Клопс».Специалист добавила, что подобные случаи попадания продукции с антибиотиками на прилавки магазинов – не тенденция, а редкость. Как фермеры, так и производители продуктов делают все, чтобы этого избежать. Яковенко посоветовала россиянам не бояться включать мясные и молочные продукты в свой рацион. Она обратила внимание, что технические регламенты сегодня соблюдаются хорошо.До этого врач-терапевт Наталья Яковлева предупредила об опасности случаев, когда люди получают антибиотики без медицинского назначения. Неоправданный прием этих лекарств разрушает кишечный микробиом, от которого во многом зависит качество иммунитета и способность организма сопротивляться инфекциям, а также психическое здоровье человека.

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