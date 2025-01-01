Птица или говядина: в каких продуктах могут содержаться антибиотики

Антибиотики широко распространены в сельском хозяйстве, применяются в лечении инфекционных и паразитарных болезней животных. В каких продуктах могут сохраняться следы препаратов, узнали у нутрициолога, юриста по работе с пищевой продукцией Ксении Яковенко.Многие считают, что в курятине антибиотиков больше, чем, например, в индейке, будто бы из-за меньших масштабов производства. Однако это миф, отметила специалист. Использование этих препаратов строго контролируется законодательством и регулируется одинаково для всех видов птицы.«Иногда антибиотики всё же могут встречаться в курице и индейке, а также в говядине, молоке и твороге. Но это скорее исключение, чем правило», — подчеркнула Яковенко.Подобные сбои случаются по нескольким причинам: при нарушении контроля производства и если организм животного выводит лекарственные препараты дольше, чем предписано. Последнее относится к индивидуальным факторам.Как это происходит«Например, у фермера одна корова заболела, как часто бывает, — мастит. В ход идут антибиотики. Выжидают положенные по правилам десять дней, и молоко готово к отправке. Но вот незадача: антибиотики у животного не захотели выйти в срок и задержались ещё на пару дней», — пояснила специалист.Тем временем сырьё приходит на большой завод, где его перерабатывают в йогурты, сыры и творог. Вот так продукт с остатками в нём лекарств и может попасть на полки магазинов. Но всё-таки это редкость.«Важно отметить, что производители и фермеры делают всё, чтобы избежать подобных ситуаций», — обратила внимание эксперт.Более того, с 1 марта 2025 года в силу вступят новые правила, ужесточающие контроль за использованием антибиотиков в животноводстве. Изменения внесены в законы «О ветеринарии» и «Об обращении лекарственных средств».«Поэтому не стоит бояться и исключать мясные и молочные продукты из рациона. Технические регламенты сегодня соблюдаются хорошо», — заключила Ксения Яковенко.

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