Форма имеет значение: как тип фигуры влияет на здоровье кишечника

Тип фигуры человека может указывать на предрасположенность к определенным заболеваниям. Результаты исследования демонстрируют важную взаимосвязь между формой тела и рисками для здоровья кишечника.Специалисты классифицируют типы телосложения по аналогии с фруктами. "Груши" характеризуются широкими бедрами при относительно узких плечах. "Бананы" имеют прямоугольную форму с неярко выраженной талией. У "яблок" преобладает верхняя часть тела - широкие плечи и грудная клетка при узком тазе. Отдельно выделяют тип "песочные часы" с гармоничным сочетанием пышной груди, тонкой талии и округлых бедер.Международное агентство по изучению рака выявило повышенный риск развития колоректального рака у людей с "яблочным" типом фигуры. По сравнению с обладателями фигуры типа "груша", у них вероятность заболевания выше на 12%. Особенно уязвимыми оказались женщины с фигурой типа "яблоко" - их риск превышает аналогичный показатель у мужчин на 18%.Ключевым фактором является не столько общий индекс массы тела, сколько распределение жировых отложений. У "груш" жир накапливается преимущественно на бедрах, тогда как у "яблок" - в абдоминальной области. Именно висцеральный жир, окружающий внутренние органы, представляет наибольшую опасность.Исследователи из Медицинского центра Колумбийского университета обнаружили, что абдоминальное ожирение провоцирует повышенную выработку печенью фермента DPP4. Этот фермент активирует воспалительные процессы, что может привести к развитию инсулинорезистентности и диабета второго типа.Помимо рака кишечника и диабета, центральное ожирение связано с повышенным риском развития других онкологических заболеваний - рака матки, желчного пузыря, почек, печени и молочной железы. Также люди с "яблочным" типом фигуры более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. У женщин с преобладанием жировых отложений на бедрах риск развития болезней сердца на 40% ниже, чем у обладательниц животика.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки