Врач Скорогудаева: правильное питание остановит облысение
Для борьбы с облысением также стоит делать массаж и применять наружные средства, например настойку стручкового перца, которая улучшит кровообращение волосистой части головы. "Не нервничайте. Стресс очень влияет на здоровье волос, поэтому важно находить способы для его снижения и поддержания позитивного настроя", - добавили в сообщении. Трихолог бренда по восстановлению волос Mr. Volos Анна Аверкина до этого говорила, что ученые научились лечить облысение с помощью лазерной терапии низкой интенсивности (LLLT), которая может увеличить плотность и толщину волос на 30% после шести месяцев использования.
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