Если пропал голос: ЧТО делать

Воспаление в гортани в медицинских кругах называется ларингит. Возникает это заболевание чаще в результате вирусной инфекции или им подобных — гриппе, простуде. Однако голос может пропасть и в результате перенапряжения голосовых связок.Воспаление в гортани в медицинских кругах называется ларингит. Возникает это заболевание чаще в результате вирусной инфекции или им подобных — гриппе, простуде. Однако голос может пропасть и в результате перенапряжения голосовых связок.Причины по которым пропадает голосСлизистая оболочка гортани воспаляется. Это может происходить даже если нет повышения температуры и прочих симптомов заболевания. Голос изменяется. становится более резким, низким, появляется сухость, першение. Хочется кашлять, чтобы хоть как-то «прочистить» горло. Но эти кашляния лишь еще больше раздражают горло. В результате чего голос может и вовсе пропасть.Очень часто голос пропадает у людей, которые много говорятЭто артисты театра, лекторы, учителя, певцы. Происходит это от перенапряжения голосовых связок. Если у вас пропал голос именно от длительного разговора, то он вернется уже на следующий день.Проведите следующие мероприятия:Посидите дома.Помолчите.Укутайте шерстяным шарфом горло.Выпейте теплого молока с медом перед сном. Именно теплого — не горячего!И по возможности старайтесь какое-то время не употреблять слишком острой, холодной и горячей пищи.Легкие быстрые способы помощиХорошо смягчит охрипший голос яблочный чай или отвар. Горсть сухих яблок заваривают 2 стаканами крутого кипятка и дают настояться в течение получаса. Далее процеживают и, в теплом виде, добавив сахар по вкусу, пьют по ? стакана каждые два часа.Выжатый сок со свежей капусты или репы, также полезно пить подогретым, при потере голоса.Популярен рецепт «морковного» молока, при котором 100 гр мелко натертой моркови проваривают в 0,5 л свежего молока. После чего процеживают и пьют.Два куриных желтка тщательно разотрите с сахаром и небольшим кусочком сливочного масла. Употреблять по чайной ложке между основными приемами пищи.Теплое молоко с медом. К молоку напополам можно добавить боржоми или соду.Полоскание горла — Две чайных ложки сбора трав (ромашка, календула, эвкалипт) заливают кипятком и настаивают в течение 20 минут.Ингаляции паром — горячая вода с разведенной содой и добавлением масла эвкалипта, отвар трав или банальная картошка «в мундире»Морковный сок развести с медом и пить по 1 ложке каждые 2.5-3 часа раз в день.Пропавший голос восстанавливается в течение первой недели, но если облегчение не наступило, то следует обратиться за медицинской помощью — врач назначит курс антибактериальной терапии.Пример из жизни — комплексное лечение ларингитаМуж одной жительницы нашего поселка работает прорабом на стройке. Мало того что в любую погоду часами приходится бывать на улице, так еще и говорить, вернее, громко кричать часто приходится.А в результате бывает приходит домой — пропал голос, а как лечить спрашивают у меня. Знакомы мы давно и проблема у мужчины возникает ежегодно, именно после первых заморозков.У него попросту говоря, воспаляются голосовые связки от переохлаждения и напряжения. Вот и приходится ему иногда совсем молчать, это первое условие при ларингите.Порекомендовал ему вот такое лечение в домашних условиях.На грудь ставить горчичники каждый вечер и делать ножные ванны с горчицей. В тазу с горячей водой около 10 литров чтобы ноги терпели, размешать 2 столовые ложки горчичного порошка. Длится процедура минут 20.После этого ноги растираются насухо и надеваются шерстяные носки. На шею наматывайте шерстяную ткань. Например пуховый шарф, чтобы гортань была в приятном тепле постоянно.Полоскания горла минеральной водойОчень полезно пить и полоскать горло минеральной водой в теплом виде, но вода годится только щелочная, типа боржоми. Таким же эффектом обладает и сода, на стакан теплой воды разведите чайную ложку соды и полоскайте раствором горло как можно чаще в течение дня.Щелочная вода «вытягивает» воспаление и в кратчайшие сроки ваш голос к вам вернется. Дополнительно можно делать щелочные компрессы на шею, к области лимфоузлов под челюстями. Ткань обрабатывается содовой водой той же пропорции — на стакан воды чайная ложка соды, и прикладывается на шею минут на 30.Прием пищи во время леченияВо время болезни пищу готовьте нейтрального вкуса, чтобы острыми приправами не раздражать нежные слизистые оболочки и голосовые связки. Ни в коем случае нельзя есть пищу очень горячую и очень холодную — только в теплом виде.Прием яичных белков с коньяком от потери голосаПолоскания свекольным сокомИ еще одно средство, которое помогает быстро вернуть пропавший голос. Метод применяли повсеместно на территории Калужской губернии.Натереть на терке красную свеклу, отжать сок. Добавить в полученный сок (200 мл) 1 ст. л. яблочного уксуса. Полоскать этим раствором горло несколько раз в день.Отвар белого изюма с луком2 ст. л. изюма залить 1 стаканом воды, довести до кипения, прокипятить в течение 5 минут, остудить и добавить 1 ст. л. свежего сока репчатого лука. Принимать по 2 ст. л. отвара 3-4 раза в день.После такой массированной атаки голос возвращается, но все-таки не торопитесь его повышать или снова испытывать на морозе, дайте ему окрепнуть и привыкнуть.Применение яичных желтков и белков при осипшем горлеНастой хренаЕсли у вас пропал голос возьмите хрен, отрежьте от него небольшую шайбочку, размером примерно сантиметра два, натрите ее на мелкой терке. Затем положите массу в стакан и залейте его наполовину кипятком.Укутайте тканью и настаивайте полчаса. После этого, добавьте чайную ложку меда и пейте каждый час по чайной ложке средства. Уверяю вас — на следующее утро ваш пропавший голос вернется и вы будете вновь петь как соловей.Полоскания соком алоэПотеря голоса или по научному — афония, лечится и таким народным средством. Срежьте три листочка алоэ, тщательно вымойте их и перемолите на мясорубке. Получившуюся массу отожмите через марлю, а сок смешайте с равным количеством воды. Вода должна быть прокипяченной и охлажденной. Получившимся составом необходимо полоскать горло трижды в день.Полоскания осипшего горла морковным молокомСбор для полоскания горла — ноготки, ромашка, эвкалиптНародная медицина имеет в своем арсенале множество проверенных временем рецептов, которые помогают вернуть пропавший голос.Очень хорошо помогает укрепить голосовые связки вот такой сбор. Берите листья ноготков, цветы ромашки аптечной, листья эвкалипта и смешивайте их в одинаковых пропорциях.Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка и настаивать около получаса.Дважды в день полоскайте этим настоем горло. Половину стакана утром, а вторую половину вечером. Заваривайте каждое утро новую порцию настоя.Отварной чеснок при охрипшем горлеЕсли охрип голос, то народная медицина рекомендует кушать отваренный на пару чеснок. Есть его можно часто. Чеснок не горчит, но заживляет горло прекрасно.Полоскания горла отваром луковой шелухиЕще для излечения пропавшего голоса можно полоскать горло отваром луковой шелухи.Берите три чайные ложки раскрошенной шелухи лука и заливайте ее поллитром воды. Ставьте на огонь и варите до кипения. Затем снимаете с огня и четыре часа настаивайте. Затем процеживаете и полоскаете этим составом горло.Полоскания соком картофеляТакже прекрасно помогает вернуть севший голос полоскание горла соком картофеля. Пропускаете через мясорубку сырой картофель и отжимаете сок. Этим соком и полоскайте горло трижды в день.Очень хороший эффект дают ингаляции эфирными маслами эвкалипта и мятыВ кипяток капните пять капель мятного масла или масла эвкалипта и подышите парами под полотенцем. Подойдет также ромашковое масло, сандаловое и лавандовое. Эффект от таких ингаляций достаточно мощный и быстрый.Анис от потери голосаУ жительницы нашего поселка перед самым новым годом пропал голос. Она перепробовала казалось бы абсолютно все. И пила снадобья и полоскала горло, а голос так и не хотел возвращаться. Пришла наконец ко мне, а я ей посоветовал анис.Купите в аптеке анисовое эфирное масло и проводите ингаляции. Можно конечно и отвар из семян делать. Но эффективнее все-таки непосредственное воздействие парами. Как правило, уже после первой ингаляции голос начинает прорезаться — такое целебное воздействие у аниса. Ну а спустя 24 часа вас уже вполне могут услышать и на расстоянии. Так что этот рецепт от потери голоса советую запомнить.Березовый деготьСначала расскажу, как лечиться при помощи дегтя. Его можно приобрести в аптеке. Предварительно нужно смазать кожу кремом. Рекомендуем детский крем. После этого нанесите две капли березового дегтя на ткань и поместите снаружи на район миндалин. Поверх этой тряпочки с дегтем поместите вату, целлофановую пленку и укрепите лейкопластырем или бинтом.Также советую укутать шею шерстяной тканью. Процедуру рекомендую проводить перед сном, на ночь. Утром, как проснетесь, промойте шею теплой водой и промажьте детским кремом. Продолжительность курса — один месяц. Делать дегтярные компрессы необходимо через день.Помимо компрессов рекомендую также полоскать горло дегтярным настоемПять капель дегтя залейте стаканом кипятка, только что снятого с огня. Дайте настояться, а когда вода остынет, процедите ее через несколько слоев бинта или марли. Этим настоем полоскайте горло и нос.Ивовая кора при ларингитеБерите одну столовую ложку измельченной ивовой коры и заливайте ее одним стаканом кипятка в эмалированной емкости. И ставьте на небольшой огонь. Томите полчаса, после чего процедите и долейте кипяченой воды сколько выпарилось.Храните отвар не больше двух суток! Пить его надо по две столовые ложки трижды в день за полчаса до приема пищи.Электрофорез и лазеротерапияТакже, при воспалении горла — гортани очень помогает обычный электрофорез. А из новых, современных методов лечения — терапия лазером. Я правда про лазер читал только на медицинских порталах, так что пока мне этот метод неведом.Восстанавливаем голос ингаляциямиДля того, чтобы восстановить голос нужно не дать течению болезни развиться. Как это сделать? Советую сразу, как только почувствовали ухудшение ситуации с горлом, купить леденцы в аптеке либо с эвкалиптом, либо с мятой. Эти растения прекрасно освежают горло и прекращают першение.К тому же в них много фитонцидов, которые предотвращают развитие воспаления.Придя домой сразу же проведите экспресс ингаляцию с сосновыми почками — веточками, либо можно брать еловые ветви с кончиков веток. Также хороший эффект оказывает масло чайного дерева или шиповника. Также советую прополоскать на ночь горло настоями трав — шалфея или ромашки. Это можно делать и просто в целях профилактики воспаления в горле.Осень и зима — самые трудные периоды для шеи. Застудить очень просто, а вылечить еще надо попотеть.Профилактический курс берите дней десять. Проводите ингаляции из вышеназванных растений, после этого делайте двадцатидневный перерыв.Оливковое масло для смазки горлаЕще проверенное средство от севшего или пропавшего голоса — оливковое масло. Я советую перед сном проглотить одну или две чайные ложки масла. Можно попробовать попить и жидкие витамины А и E. Они продаются в форме масел. их, кстати можно и в нос закапывать для профилактики.Традиционный сибирский рецепт от сиплого голосаБерите кружку теплого коровьего молока. Домашнее предпочтительнее. И в этом молоке разводите столовую ложку мёда и столько же сливочного масла. Эффект будет уже на следующее утро. Голос вернется, самочувствие значительно улучшится. Процедуру следует повторять еще два вечера.Прием настоя хрена на меду вернет голосЭтот рецепт тоже помогает вернуть голос. Надо залить одним стаканом кипятка небольшой кусочек хрена размером примерно с грецкий орех, хрен нарезать тонкими ломтиками.Добавить чайную ложку меда и дать постоять полчаса. Принимать настой необходимо прохладным. Пить по одной столовой ложке через полчаса. Пока не выпьете весь стакан настоя.

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