По каким анализам можно определить дефицит железа
Чтобы вовремя выявить нехватку железа, важно сдавать анализы, которые отражают его уровень в организме. Наиболее информативными являются следующие анализы.
Гемоглобин
Его снижение может говорить о железодефицитной анемии, но на ранних стадиях недостатка железа гемоглобин может оставаться в пределах нормы.
Сигналы организма, которые указывают на дефицит витаминов
MCV
Показатель, который помогает оценить размер эритроцитов. При дефиците железа они становятся меньше, и MCV снижается.
Ферритин
Он показывает основной запас железа в организме. Это самый точный маркер его уровня: даже если гемоглобин и MCV в норме, снижение ферритина говорит о начале дефицита.
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