По каким анализам можно определить дефицит железа

Железо – один из важнейших микроэлементов в организме. Его дефицит может привести к анемии, слабости, головокружениям, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей, а в тяжелых случаях – к серьезным нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной системы.Чтобы вовремя выявить нехватку железа, важно сдавать анализы, которые отражают его уровень в организме. Наиболее информативными являются следующие анализы.ГемоглобинЕго снижение может говорить о железодефицитной анемии, но на ранних стадиях недостатка железа гемоглобин может оставаться в пределах нормы.Сигналы организма, которые указывают на дефицит витаминовMCVПоказатель, который помогает оценить размер эритроцитов. При дефиците железа они становятся меньше, и MCV снижается.ФерритинОн показывает основной запас железа в организме. Это самый точный маркер его уровня: даже если гемоглобин и MCV в норме, снижение ферритина говорит о начале дефицита.

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