Россиян предупредили об ошибках, допускаемых при лечении простуды

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, каких ошибок нужно избегать, занимаясь лечением простуды.Врач Чернышова предупредила россиян об ошибках, допускаемых при лечении простуды. Вот они:Прием антибиотиков;Злоупотребление сосудосуживающими каплями;Чрезмерное употребление чеснока;Слишком горячее питье;Боязнь проветривания помещения.Чернышова подчеркнула, что при появлении признаков ОРВИ никогда не следует самостоятельно принимать антибиотики.«Сразу начинать пить антибиотики при простуде – это ошибка. Как правило, большинство простудных заболеваний вирусные. На них антибиотики не действуют», заявила медик в комментарии «Москве 24».Также, заметила терапевт, люди ошибаются, когда думают, что проникающий в квартиру воздух из открытого окна во время болезни может навредить им.«Свежий воздух важен для лечения простуды, поэтому помещение необходимо периодически проветривать», - подчеркнула специалист.Говоря об опасности неправильного использования сосудосуживающих средств от насморка, Чернышова напомнила: длительность применения таких спреев и капель не должна превышать семь дней. Слишком долгое лечение этими препаратами – ошибка, способная привести к формированию опасной зависимости.Вдобавок врач призвала не пить и не использовать для полоскания горла чересчур горячие жидкости.«Людям кажется, чем горячее будет их напиток или средство, тем быстрее оно поможет. Но при слишком высокой температуре жидкости можно обжечь слизистую», - предостерегла эксперт.Указывая на ошибочное использования чеснока, Чернышова отметила, что заболевшие люди часто возлагают на него неоправданные надежды. На самом деле этот продукт не входит в число средств с доказанной эффективностью, а при чувствительном желудке и вовсе может вызывать неприятные симптомы, сказала специалист.

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