Терапевт Жито назвал главные причины мигрени

Мигрень сопровождается сильной болью и может привести к тяжелым последствиям. Почему возникает опасное состояние, рассказал врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.Причины заболеванияМигрень – отдельное заболевание с характерной локализацией боли. Обычно она затрагивает одну половину головы, хотя может ощущаться и в другой, рассказал Алексей Жито."Мигрень опасна осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения. При этом риски развития инсульта повышаются практически в два раза".Мигрень нередко возникает из-за наследственности: если у родственников есть подобные диагнозы, вероятность увеличивается. Помимо этого, заболевание часто проявляется у женщин, что может быть связано с особенностями половых гормонов.Немаловажен и психологический аспект: депрессия, биполярное расстройство или тревожность тоже повышают шансы на появление мигрени, добавил специалист.Триггеры мигрениСуществует факторы, которые "запускают" приступ мигрени. К ним относятся:переохлаждение;перегрев;недосып или переизбыток сна;стресс;алкоголь;курение;продукты с глутаматом натрия (помидоры, сыр или орехи);оральные контрацептивы.Также спровоцировать интенсивный приступ боли могут яркие световые и звуковые раздражители. При этом аура, предшествующая атаке мигрени, встречается у немногих: могут быть зрительные или слуховые симптомы."Мигрень – хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить его невозможно. Однако современные методы и препараты могут значительно снизить частоту обострений".При первых признаках болезни рекомендуется уединиться: найти тихое место, выключить свет и избегать внешних раздражителей, заключил Алексей Жито.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки