Терапевт Жито назвал главные причины мигрени

Мигрень сопровождается сильной болью и может привести к тяжелым последствиям. Почему возникает опасное состояние, рассказал врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.

Причины заболевания
Мигрень – отдельное заболевание с характерной локализацией боли. Обычно она затрагивает одну половину головы, хотя может ощущаться и в другой, рассказал Алексей Жито.

"Мигрень опасна осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения. При этом риски развития инсульта повышаются практически в два раза".

Мигрень нередко возникает из-за наследственности: если у родственников есть подобные диагнозы, вероятность увеличивается. Помимо этого, заболевание часто проявляется у женщин, что может быть связано с особенностями половых гормонов.

Немаловажен и психологический аспект: депрессия, биполярное расстройство или тревожность тоже повышают шансы на появление мигрени, добавил специалист.
Триггеры мигрени

Существует факторы, которые "запускают" приступ мигрени. К ним относятся:

переохлаждение;
перегрев;
недосып или переизбыток сна;
стресс;
алкоголь;
курение;
продукты с глутаматом натрия (помидоры, сыр или орехи);
оральные контрацептивы.

Также спровоцировать интенсивный приступ боли могут яркие световые и звуковые раздражители. При этом аура, предшествующая атаке мигрени, встречается у немногих: могут быть зрительные или слуховые симптомы.

"Мигрень – хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить его невозможно. Однако современные методы и препараты могут значительно снизить частоту обострений".

При первых признаках болезни рекомендуется уединиться: найти тихое место, выключить свет и избегать внешних раздражителей, заключил Алексей Жито.

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Добавил belyash в категорию Неврология

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