Этический и физический дискомфорт: кому и когда нужна хирургия стопы

Шишки и косточки на стопе, искривление пальцев ног - проблема от которой страдают как обычные люди, так и селебрити. На фотографиях с красных ковровых дорожек ножки с напедикюренными пальчиками, обутые в модные туфли на шпильках, только на первый взгляд кажутся идеальными. Если хотя бы чуть-чуть присмотреться, то становится ясно, что стопы Дженифер Лопес, Умы Турман, Меган Маркл, Наоми Кэмбелл и других знаменитостей сильно деформированы. И похоже в Голливуде это уже стало нормой, ведь многие даже не пытаются скрыть этот дефект.Кому и в каком случае нужно избавляться от косточек на стопе, стоит ли делать хирургическую операцию или можно обойтись консервативным способом лечения, рассказал ИА RuNews24.ru ортопед-травматолог, хирург, специалист по заболеваниям стопы, научный сотрудник НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Олейник.К деформациям стопы, шишкам и косточкам на большом и маленьком пальцах, на пятке, к искривлению пальцев может привести целый ряд заболеваний. 80% случаев приходится на вальгусную деформацию стопы или Hallux Valgus.«По результатам исследования, опубликованного в международном журнале Journal of Foot and Ankle Research, вальгусной деформацией стоп страдает почти четверть женщин во всем мире. Одним из основных факторов, вызывающих эту болезнь, называют неудобную обувь - на высоком каблуке, с узким носом. Но это не единственная ее причина, ведь косточка мучает и 12% мужчин, которые такую обувь не носят. То, что шишка на ноге и искривленный большой палец удел пожилых людей - это тоже миф, у одной из наших пациенток косточка начала расти с 7 лет», — рассказал доктор Олейник.По данным исследования, большой палец стопы деформирован у 11% мужчин и женщин младше 20 лет.Деформация стопы в любом случае вызывает дискомфорт - у одних эстетический, у других - физический. И если с первым можно смириться - отнестись к косточке как к варианту нормы, ведь звезды шоу-бизнеса так и поступают, даже не пытаясь скрывать неидеальную форму ступней. То со вторым жить трудно - приходится терпеть все нарастающую боль, которая с годами только усиливается. В этом случае можно попытаться подобрать удобную, избавляющую от боли обувь.По мнению травматолога-ортопеда Алексея Олейника, радикально решать проблему с Hallux Valgus необходимо лишь в том случае, если с помощью комфортной обуви избавиться от боли не получилось.«Любая хирургическая операция несет, пусть и минимальные, риски осложнения, несмотря на то, что современное вмешательство по коррекции деформации стопы — MICA — длится не более 30 минут, проходит под местной анестезией, выполняется через проколы, а после него нет необходимости в гипсе или костылях», — заверил он.Хирургическое вмешательство на сегодняшний день единственный подтвержденный клиническими исследованиями метод лечения вальгусной деформации стопы. Однако страдающим от этого недуга сегодня предлагается большое количество различных приспособлений, физиотерапевтических процедур. Могут ли они решить проблему?Алексей Олейник признался, что ему ни разу не встретился пациент, который смог избавиться от патологии такими способами. Хотя он знает тех, кто использовал альтернативные подходы, но в итоге все-таки прибегли к хирургии.«Я не исключаю, что возможны единичные успешные случаи коррекции Hallux Valgus с помощью длительных занятий по индивидуальной системе, включающей ЛФК, физиопроцедуры, корректоры. Здесь главный маркер - устойчивость деформации, если даже собственной рукой невозможно вывести искривленный палец в правильное положение, то вряд ли это удастся сделать с помощью чего-то еще», — резюмировал собеседник издания.

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