Видны невооруженным глазом: 7 признаков на лице и теле, говорящих о проблемах с сердцем

Привычными симптомами сердечно-сосудистых заболеваний принято считать одышку, боль в груди, слабость, нарушение ритма сердца. Но сделать выводы о состоянии вашего «мотора» иногда можно и по внешним признакам.При обращении за медицинской помощью кардиолог не только расспрашивает пациента о жалобах и измеряет давление, но и, как правило, проводит визуальный осмотр. Иногда опытному специалисту достаточно посмотреть на кожу или лицо человека, чтобы заподозрить ту или иную проблему с сердцем и сосудами.Кардиологи ФНКЦ ФМБА России назвали семь внешних признаков возможных проблем с сердцем, на которые всегда стоит обращать внимание. Посмотрите на свое лицо, кожу, а потом на ноги и руки — есть ли что-то из нижеперечисленного?Ксантомы и ксантелазмы. Это жировые наросты на лице желтоватого оттенка, которые могут быть плоскими или выпуклыми. Чаще всего они локализуются в области глаз. Причиной их образования может стать высокий уровень холестерина в крови в сочетании с нарушенным липидным обменом.Бледность кожи. Это еще один явный признак пациентов-сердечников, если, конечно, она не связана с переохлаждением и наблюдается постоянно. Бледная кожа свидетельствует о спазмированных сосудах и нарушении циркуляции крови.Синеватый оттенок губ и носогубного треугольника. Такое происходит при нарушенном оттоке венозной крови, а также при недостаточном насыщении крови кислородом из-за закупорки сосудов. Это может быть причиной ишемической болезни сердца. Если, помимо синевы, человек быстро устает при физических нагрузках, у него нарушен сердечный ритм, есть одышка, необходимо срочно обратиться к врачу.Беспричинное покраснение кожи лица. Это тоже характерный признак сердечных патологий. Он может указывать на развитие артериальной гипертензии.Болезненные красные шишки на пальцах рук и ног. Их еще называют узелками Ослера в честь врача, который впервые установил связь между этими образованиями и инфекцией, вызывающей эндокардит.Избыточная масса тела. Люди с лишним весом входят в группу риска и часто страдают гипертонией, ишемической болезнью сердца. Кроме того, высокий ИМТ плохо сказывается на состоянии сосудов. У людей с ожирением значительно увеличивается объем крови, что создает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу. Постепенно это нарушает нормальную работу нашего насоса.Отеки. Они могут быть на лице, стопах, голенях или распространяться по всему телу. Если отечность становится хронической, вероятно, сердечная мышца не справляется с циркуляцией всего объема крови, что приводит к ее скоплению. В результате плазма просачивается в ткани и вызывает отеки. При надавливании пальцем на отечную ткань образуется вмятина, которая сохраняется еще некоторое время. Этот симптом должен насторожить и требует срочного обращения к врачу. Как отличить «сердечный» отек от «почечного» и «венозного», читайте ЗДЕСЬ.«При любых подозрениях на проблемы с сердцем или сосудами необходимо срочно обратиться к врачу», — напомнила Анна Мастеркова, врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России.По словам врача, чтобы не запустить болезнь, важно регулярно следить за артериальным давлением, уровнем холестерина в крови и весом. Кроме того, всем людям старше 35 лет рекомендуется каждый год обследовать сердце с помощью электрокардиографии (ЭКГ).

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