EHJ: мышечный жир, как и жир на животе, может увеличить риск заболеваний сердца

Жир на животе — не единственный тип жира, который может увеличить риск серьезных заболеваний сердца. Новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что у людей с жировыми отложениями внутри мышц выше риск госпитализации или смерти от сердечного приступа или сердечной недостаточности.Исследование включало 669 взрослых, которые испытывали боль в груди и/или одышку, но не имели никаких признаков ишемической болезни сердца. Они прошли серию сканирований для оценки функции сердца и измерения количества и расположения жира и мышц в их туловище.Примерно через шесть лет участники с жирными мышцами с большей вероятностью имели повреждения мелких кровеносных сосудов, обслуживающих сердце. Они также с большей вероятностью были госпитализированы или умерли от болезней сердца — независимо от индекса массы тела.Напротив, люди с большей мышечной массой подвергались меньшему риску.Исследователи полагают, что жир, хранящийся в мышцах, может усиливать воспаление и изменять метаболизм глюкозы, что приводит к метаболическому синдрому.Авторы исследования поясняют, что следующим шагом станет выяснение того, как снизить эти риски.«Например, мы не знаем, как такие методы лечения, как новые методы снижения веса, влияют на жир в мышцах по сравнению с жиром в других частях тела, мышечной тканью и, в конечном итоге, на сердце», — говорит соавтор исследования Вивиани Такети из Гарвардской медицинской школы.В настоящее время Такети с командой ученых изучают влияние физических упражнений, питания и препаратов для снижения веса GLP-1 на состав тела и заболевания сердца.

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