EHJ: мышечный жир, как и жир на животе, может увеличить риск заболеваний сердца
Исследование включало 669 взрослых, которые испытывали боль в груди и/или одышку, но не имели никаких признаков ишемической болезни сердца. Они прошли серию сканирований для оценки функции сердца и измерения количества и расположения жира и мышц в их туловище.
Примерно через шесть лет участники с жирными мышцами с большей вероятностью имели повреждения мелких кровеносных сосудов, обслуживающих сердце. Они также с большей вероятностью были госпитализированы или умерли от болезней сердца — независимо от индекса массы тела.
Напротив, люди с большей мышечной массой подвергались меньшему риску.
Исследователи полагают, что жир, хранящийся в мышцах, может усиливать воспаление и изменять метаболизм глюкозы, что приводит к метаболическому синдрому.
Авторы исследования поясняют, что следующим шагом станет выяснение того, как снизить эти риски.
«Например, мы не знаем, как такие методы лечения, как новые методы снижения веса, влияют на жир в мышцах по сравнению с жиром в других частях тела, мышечной тканью и, в конечном итоге, на сердце», — говорит соавтор исследования Вивиани Такети из Гарвардской медицинской школы.
В настоящее время Такети с командой ученых изучают влияние физических упражнений, питания и препаратов для снижения веса GLP-1 на состав тела и заболевания сердца.
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