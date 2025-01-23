Врач Еремина: курица и шоколад относятся к продуктам, которые содержат «гормоны счастья»

Врач Еремина рассказала, какие продукты питания положительно влияют на эмоциональное состояние, снижают уровень стресса и укрепляют психическое здоровье.Некоторые продукты содержат вещества, которые называют «гормонами счастья» из-за их способности улучшать психоэмоциональное состояние человека, об этом сообщила врач Оксана Еремина.«Некоторые продукты содержат вещества, которые помогают снизить тревожность, улучшить эмоциональный фон и повысить устойчивость к стрессовым ситуациям», - цитирует медика gorvesti.ru.В частности, Еремина советует включать в рацион источники омега-3 жирных кислот, которые улучшают настроение и снижают риск депрессии. К ним относятся жирная рыба, икра, орехи, авокадо, растительные масла.Также в число продуктов, которые содержат «гормоны счастья», входит темный шоколад. По словам эксперта, в этом лакомстве содержатся фенолы и магний, ослабляющие нервное напряжение.Еще одна категория продуктов, помогающих сохранять психологическое равновесие и лучше переносить повседневный стресс, – это источники триптофана.«Индейка, куриное мясо, авокадо, бананы, йогурт – все эти продукты содержат триптофан, очень важную и полезную для психики аминокислоту», - уточнила Оксана Еремина.Врач обратила внимание на то, что в рационе должно быть достаточно белка. Он является основным компонентом для выработки серотонина и дофамина – нейротрансмиттеров, обеспечивающих позитивный настрой и хорошее настроении. Учитывая это, нельзя отказывать себе в сыре, мясе и других продуктах богатых белком, констатировала медик.Помимо этого, необходимо употреблять свежие овощи и фрукты.«Киви, шпинат, брокколи и все цитрусовые содержат антиоксиданты и витамины, которые снижают уровень стресса и улучшают настроение», - пояснила специалист.

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