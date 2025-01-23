Дерматолог Кызымко объяснила, как часто нужно менять нижнее белье

Смена нижнего белья — важный аспект в вопросах личной гигиены, который влияет на здоровье и общее самочувствие. Терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко объяснила, как часто нужно это делать.— Ежедневная смена является оптимальной для поддержания здоровья интимной зоны. Это связано с тем, что кожа в этой области особенно чувствительна к влаге, теплу и трению. Даже при умеренной активности тело выделяет пот, а бактерии могут быстро размножаться в таких условиях, — уточнила врач.Ежедневная смена белья помогает предотвратить эти неприятные факторы. Однако есть ситуации, когда частоту рекомендуется увеличить. Например, во время менструации менять белье нужно чаще, чтобы минимизировать риск развития грибковых и бактериальных инфекций.Кроме того, необходимо надевать чистую одежду после каждой тренировки, поскольку в ходе занятий потоотделение увеличивается, а белье становится влажным, создавая идеальные условия для микроорганизмов. В жару и после купания тоже необходимо чаще менять белье, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций.Дерматолог добавила, что нижнее белье должно быть из натуральных материалов, так как они уменьшают риск раздражения. Хлопковая одежда считается наиболее удачным вариантом, поскольку хорошо впитывает влагу, позволяет коже дышать и минимизирует трение. Также такие ткани гипоаллергенны, что важно для людей с чувствительной кожей.Шелк и бамбук тоже обладают хорошими дышащими свойствами, но их использование не так практично в повседневной жизни. Синтетические материалы хоть и удобны в использовании, но плохо пропускают воздух и задерживают влагу. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Дерматолог посоветовала при выборе синтетического белья убедиться, что оно имеет хлопковую вставку в зоне промежности.Кызымко отметила и важность размера одежды. Белье должно сидеть комфортно, не сдавливая кожу и не вызывая чрезмерного трения. Слишком тесное белье, по ее словам, может нарушить кровообращение и увеличить риск развития инфекций.— Лучше выбирать трусы с широкими боковыми частями и высокой посадкой. Стринги и танга могут способствовать переносу бактерий из анальной области в вагинальную, повышая риск инфекций, — отметила врач.Для стирки рекомендуется использовать мягкие моющие и гипоаллергенные средства без агрессивных компонентов, а в машинке нужно выставлять температуру не ниже 40 градусов, сообщает Life.ru.

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