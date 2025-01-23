Диетолог Пичугина: отказ от некоторых продуктов снижает риск инсульта и инфаркта из-за атеросклероза

Диетолог Инна Пичугина рассказала, какие продукты следует исключить из ежедневого рациона, чтобы улучшит свою защиту от развития сосудистых катастроф.Отказ от некоторых продуктов снижает риск инсульта и инфаркта из-за атеросклероза, об этом диетолог Пичугина сообщила в разговоре с РИАМО. В частности, специалист посоветовала с этой целью исключить из повседневного питания трансжиры, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях. Постоянное употребление такой пищи повышает уровень холестерина и способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, подчеркнула медик.Также диетолог призвала россиян тщательно контролировать количество употребляемых насыщенных жиров.«Вредные жиры следует чаще заменять полезными, например, употребляя оливковое масло, орехи, рыбу. Ежедневное употребление 30 граммов орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%», - поделилась специалист.Также, отметила Пичугина, нужно чаще есть свежие овощи и фрукты. По словам эксперта, увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 граммов в день уже ведет к снижению риска развития инсульта мозга.Диетолог подчеркнула, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание, в котором присутствует достаточно питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать в своем питании баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды, постулировала медик.Пичугина добавила, что снизить риск опасных патологий помогает и отказ от постоянного поедания кондитерских изделий, других продуктов, богатых простыми углеводами (это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты).«Уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений, например, разрушения сосудов», - констатировала специалист.

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