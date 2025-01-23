Российский фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для прокачки тела

Тренер поделился с россиянами тремя упражнениями, которые помогут эффективно привести тело в форму.Фитнес-тренер Сергей Серегин раскрыл, на какие три упражнения стоит сделать упор, чтобы эффективно прокачать мышцы. Спортсмен заявил, что россиянам, желающим прийти в форму, стоит бросить прыжки на скакалке – в прокачке ягодичных мышц они не помогут. Лучше начать делать приседания с весом. В этом упражнении будут задействованы и мышцы ягодиц, и мышцы ног.Для проработки ягодиц и бедер подойдут выпады с гантелями, а также ягодичный мост – его, отметил Серегин, можно выполнять даже без утяжелителей.Многие тренеры рекомендуют просто много ходить, чтобы эффективно прокачать ягодичные мышцы. Это, рассказал Серегин, действительно может помочь, но при правильной технике – ходить стоит на носках. Однако же, по словам спортсмена, ходьба также полезна для здоровья сосудов и сердца.

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