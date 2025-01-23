Один из факторов, разрушающих мозг: объяснение ученого

В 2024 году Оксфордский словарь назвал словом года термин «брейнрот». Это выражение, переводящееся как «гниение мозга», описывает вредный интернет-контент. Журнал «Оксфордский словарь» объясняет, что понятие связано с низкокачественным содержанием, способным негативно воздействовать на психику.Кандидат психологических наук и заведующая кафедрой клинической психологии АлтГУ Анна Кузьмина рассказала, что в категорию такого контента попадают бессмысленные мемы, интернет-шутки и материалы, не несущие никакой ценности. Особенно опасным явление становится для детей и подростков, чьи мозги еще недостаточно развиты, чтобы фильтровать поступающую информацию.Как отмечает Кузьмина, влияние цифровых технологий существенно изменяет природные механизмы восприятия и обработки информации. Мозг человека начинает «лениться», теряя способность эффективно справляться с когнитивными задачами. По результатам исследований, которые проводятся с 2006 года, было установлено, что из-за снижения интеллектуальных нагрузок меняются функции лобных долей мозга. Это приводит к появлению у здоровых людей симптомов, похожих на признаки психических расстройств.Для сохранения психического здоровья Анна Кузьмина рекомендует практиковать цифровой детокс. Например, не пользоваться телефоном за два часа до сна и во время еды. Вместо бездумного просмотра соцсетей лучше заняться полезными и развивающими занятиями: провести время с семьей, прогуляться, посетить культурные мероприятия или почитать книгу.Родителям стоит обращать внимание на контент, который просматривают их дети, и задаваться вопросом о его пользе. Ведь, как утверждает Кузьмина, информация, которую мы потребляем, влияет на наше мышление так же, как пища — на наше тело.

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